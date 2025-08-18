هوای اصفهان و ۵ شهر مجاور آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح روز دوشنبه بیست و هفتم مرداد با میانگین ۱۰۵ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان) است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۸۷، خیابان رهنان ۹۸، سپاهان‌شهر ۹۲، کردآباد ۹۴ و خیابان میرزا طاهر ۹۱ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه بزرگراه خرازی با عدد ۱۱۸، دانشگاه صنعتی ۱۱۴، خیابان رودکی ۱۴۳، خیابان‌های هزار جریب و زینبیه ۱۰۱، خیابان فرشادی ۱۰۴، خیابان فیض ۱۱۰ و ولدان ۱۱۳ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص هوای شهر کاشان با میانگین ۱۵۵ و خمینی‌شهر ۱۵۲ در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در زرین‌شهر با عدد ۱۳۵، شاهین‌شهر ۱۰۴ و قهجاورستان ۱۳۶ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس است. شاخص هوای شهر مبارکه با میانگین ۸۹ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.