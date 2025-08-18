صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور، گفت: امروز (دوشنبه، ۲۷ مرداد) و فردا (سه‌شنبه، ۲۸ مرداد) در اغلب مناطق کشور شرایط جوی پایدار همراه با افزایش نسبی دما پیش‌بینی شده است.

وی افزود: روز چهارشنبه (۲۹ مرداد) در استان‌های اردبیل و گیلان و روز پنجشنبه (۳۰ مرداد) علاوه بر این مناطق، در مازندران، گلستان و ارتفاعات البرز، افزایش ابر، وقوع رگبار پراکنده، وزش باد و کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.

به گفته ضیائیان، در سایر مناطق کشور شرایط جوی پایدار برقرار است اما وزش باد در نیمه شرقی ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به وضعیت باد و گرد و خاک در کشور، اظهار کرد: در پنج روز آینده، علاوه بر نیمه شرقی، در جنوب غرب و جنوب کشور نیز در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی خیزش گرد و خاک دور از انتظار نیست.

وی تأکید کرد: روز جمعه (۳۱ مرداد) تنها در نقاطی از استان‌های مازندران، گلستان و خراسان شمالی به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر، افزایش ابر و رگبار خفیف پیش‌بینی می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به وضعیت هوای تهران نیز یادآور شد: آسمان تهران امروز (۲۷ مرداد) صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و احتمال گرد و خاک پیش‌بینی شده و دمای پایتخت در این روز بین حداقل ۲۶ و حداکثر ۳۶ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

ضیائیان در پایان یادآور شد: از روز سه‌شنبه (۲۸ مرداد) تا یکشنبه (۲ شهریور) افزایش نسبی دما و ماندگاری توده هوای گرم در سطح استان تهران دور از انتظار نیست. همچنین طی این مدت، افزایش غلظت آلاینده ازن در مناطق پرتردد و صنعتی پایتخت محتمل است.