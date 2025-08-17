  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۵۸

گرد و خاک گسترده عراق را فرا گرفت

گرد و خاک گسترده عراق را فرا گرفت

تحلیل داده های ماهواره هواشناسی و ایستگاه های هواشناسی عراق نشان می دهد که در شبانه روز گذشته گرد و خاک گسترده حدود یک سوم از مساحت این کشور را فرا گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تحلیل داده‌های ماهواره هواشناسی و ایستگاه‌های هواشناسی عراق نشان می‌دهد که در شبانه روز گذشته گرد و خاک گسترده حدود یک سوم از مساحت این کشور را فرا گرفته و شعاع دید افقی در برخی شهرهای زیارتی را به شدت کاهش داده است.

این گرد و خاک میدان دید افقی در نجف اشرف را به ۲ هزار متر رساند و کیفت هوای این شهر را به شدت کاهش داد.

صبح روز گذشته به سبب وزش باد شدید در نواحی شمالی عراق، یک توده عظیم گرد و خاک شکل گرفت و به تدریج به نواحی شرق و جنوبی این کشور کشیده شد و بسیاری از شهرها و روستاهای نیمه شرقی آن را فرا گرفت.

تحلیل تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که این توده گرد و خاک به‌تدریج حدود یک سوم از مساحت این کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

اطلاعات ایستگاه‌های هواشناسی عراق نشان می‌دهد که در شبانه روز گذشته گرد و خاک گسترده شعاع دید افقی در فرودگاه بغداد را به ۸۰۰ متر رسانده و کیفیت هوا را به شدت کاهش داده است.

این توده گرد و خاک همچنان در مناطق جنوبی عراق فعال بوده و بخشی از آن وارد عربستان صعودی شده است و میدان دید افقی در ایستگاه هواشناسی القیصومة را به چهار هزار متر کاهش داده است.

کد خبر 6563113
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها