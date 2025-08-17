گرد و خاک گسترده عراق را فرا گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، تحلیل داده‌های ماهواره هواشناسی و ایستگاه‌های هواشناسی عراق نشان می‌دهد که در شبانه روز گذشته گرد و خاک گسترده حدود یک سوم از مساحت این کشور را فرا گرفته و شعاع دید افقی در برخی شهرهای زیارتی را به شدت کاهش داده است.

این گرد و خاک میدان دید افقی در نجف اشرف را به ۲ هزار متر رساند و کیفت هوای این شهر را به شدت کاهش داد.

صبح روز گذشته به سبب وزش باد شدید در نواحی شمالی عراق، یک توده عظیم گرد و خاک شکل گرفت و به تدریج به نواحی شرق و جنوبی این کشور کشیده شد و بسیاری از شهرها و روستاهای نیمه شرقی آن را فرا گرفت.

تحلیل تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که این توده گرد و خاک به‌تدریج حدود یک سوم از مساحت این کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

اطلاعات ایستگاه‌های هواشناسی عراق نشان می‌دهد که در شبانه روز گذشته گرد و خاک گسترده شعاع دید افقی در فرودگاه بغداد را به ۸۰۰ متر رسانده و کیفیت هوا را به شدت کاهش داده است.

این توده گرد و خاک همچنان در مناطق جنوبی عراق فعال بوده و بخشی از آن وارد عربستان صعودی شده است و میدان دید افقی در ایستگاه هواشناسی القیصومة را به چهار هزار متر کاهش داده است.