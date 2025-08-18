  1. استانها
دمای اصفهان ۲ درجه افزایش می‌یابد

اصفهان- ‌کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از افزایش یک تا ۲ درجه‌ای دمای هوا در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت آینده خبرداد.

کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۴ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان طی ساعات پیش رو خواهند بود.

وی اضافه کرد: کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز دمای ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر را تجربه می‌کند.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: از امروز تا پایان هفته آسمان استان صاف در ساعات بعدازظهر قسمتی ابری همراه با وزش باد و امروز بعدازظهر در مناطق غربی و جنوبی افزایش ابر گاهی وزش باد به نسبت شدید پیش بینی می‌شود.

به گفته طهماسبی ماندگاری توده هوای گرم تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

