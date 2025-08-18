رونمایی از برنامه راهبردی و عملیاتی اکتشاف معادن تا شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش اسماعیلی رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی گفت: برنامه راهبردی - عملیاتی اکتشاف معادن کشور که اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور را در حوزه اکتشافات معدنی مشخص کرده تا شهریورماه رونمایی می‌شود.

وی با بیان اینکه از این به بعد برنامه‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور مبتنی بر این اهداف خواهد بود، گفت: این سازمان اگر در حوزه‌های تولید داده‌های پایه و انتشار آن وظیفه خود را انجام دهد، زمینه را برای توسعه اکتشاف مواد معدنی آماده می‌کند.

اسماعیلی نخستین وظیفه سازمان متبوع خود را تولید داده‌های پایه عنوان کرد و گفت: این بخش هرچند کم هزینه، اما خطرپذیری بالایی دارد، بنابراین در طرح تحول، تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی ژئوشیمی، زمین‌شناسی اقتصادی و ژئوفیزیک هوایی و تولید داده‌های پایه برعهده این سازمان قرار دارد.

طراحی ۴۲۰ نقشه

معاون وزیر صمت با بیان اینکه در گام نخست ۴۲۰ نقشه طراحی شده، افزود: ۷۰ نقشه تا سال قبل تهیه شده، اما امسال به تنهایی حدود ۱۲۰ نقشه تولید می‌شود که چیزی حدود ۶ تا ۷ برابر سال‌های قبل خواهد بود.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، اهمیت انتشار این داده‌ها را هم تراز تولید داده‌های پایه بیان کرد و گفت: یکی از دلایل عقب‌ماندگی در اکتشافات معدنی، منتشر نشدن داده‌ها در سال‌های گذشته بود.

وی به تکلیف قانونی انتشار داده‌ها در قانون برنامه هفتم اشاره کرد و افزود: هرچند از قبل هم پایگاه ملی داده‌های زمین شناسی وجود داشت، اما داده‌های پایه در دسترس عموم نبود.

به گفته اسماعیلی؛ بر اساس قانون برنامه هفتم، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مکلف است تمام داده‌های پایه را جمع‌آوری، استانداردسازی و منتشر کند و این داده‌ها را در اختیار عموم مردم قرار دهد.

معاون وزیر صمت افزود: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی علاوه بر داده‌های این سازمان، باید داده‌های معاونت معدنی وزارت صمت و همچنین داده‌های پایه وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی را استانداردسازی و منتشر کند.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: تاکنون بخش مربوط به این سازمان در پایگاه ملی داده منتشر شده و موظفیم مقدمات انتشار داده‌های سازمان‌های دیگر را هم فراهم کنیم.

اجرای ژئوفیزیک هوایی در ۲ میلیون کیلومتر

وی، دومین برنامه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور را تقویت پایگاه و انتشار داده‌ها در این پایگاه اعلام و خاطرنشان کرد: یک بخش از این داده‌ها، بخش ژئوفیزیک هوابرد است که در برنامه هفتم دو میلیون کیلومتر برعهده این سازمان گذاشته شده است.

اسماعیلی گفت: براساس ارزیابی انجام شده برای اجرای ژئوفیزیک هوایی در ۲ میلیون کیلومتر، در ۴ سال باقیمانده قانون برنامه هفتم، حدود ۱۵ تا ۲۰ همت اعتبار لازم است که باید دولت برای تأمین آن تدبیر کند، هر چند دولت و مجلس شورای اسلامی برای سال ۱۴۰۴، دو هزار میلیارد تومان در قانون بودجه پیش بینی کرده است.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور تصریح کرد: علاوه بر این میزان اعتبار، نیاز به تجهیزات، بالگردها و حسگرها هم داریم که برای هر دو اینها برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

معاون وزیر صمت گفت: هرچند در زمینه بالگرد و تجهیزات تجربه ۲۲ ساله داریم و دو بالگرد از سال ۸۲ خریداری شده که هم اکنون به دلایل فنی زمین گیر شده‌اند، اما در مجموع کار سازمان زمین شناسی بالگردداری نیست و باید هم تأمین اعتبار موردنیاز ۲۰ همتی و هم تأمین بالگرد و تجهیزات به بخش خصوصی واگذار شود.

اسماعیلی در تشریح دلایل واگذاری این موارد به بخش خصوصی گفت: میانگین کیلومتر پروازی که هر بالگرد می‌تواند در سال داشته باشد ۱۰۰ هزار کیلومتر است که دو بالگرد موجود از سال ۸۲ تاکنون باید ۴ میلیون کیلومتر را نقشه برداری هوایی می‌کرد، اما کمتر از ۶۵۰ هزار کیلومتر ژئوفیزیک هوابرد انجام شده که از برنامه بسیار عقب است.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: برنامه ما به این نیست که به جای بالگردداری، از خدمات بخش خصوصی استفاده کنیم و شرح خدمات مشخص شده، نیازها را تدوین و شرکت‌های خصوصی بالگردی را شناسایی کرده‌ایم و این شرکت‌ها هم اعلام آمادگی کرده‌اند که تجهیزات و بالگردهای مورد نیاز را تهیه کنند.

وی با بیان این‌که قرار است از این شرکت‌های خصوصی از طریق مناقصه خرید خدمات داشته باشیم؛ تصریح کرد: تهیه تجهیزات با شرکت‌های بخش خصوصی خواهد بود ولی تجزیه و تحلیل داده‌ها برعهده سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور است.

معاون وزیر صمت، در خصوص دلایل استفاده نکردن از پهپاد در عملیات نقشه‌برداری هم گفت: تاکنون عملیات پهپادی نداشتیم، اما این آمادگی را داریم که اگر شرکت‌های فعال در حوزه پهپادی بتوانند پهپادهای مورد نیاز ما را تولید کنند از خدمات آنها استفاده کنیم.

به گفته وی، این پهپادها باید توانایی حمل حداقل ۲۰۰ کیلوگرم حسگر را داشته باشد و بتواند با فاصله ثابت از پستی و بلندی‌ها پرواز کنند.