رضا فرازی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به گذشت سه سال از آبگیری سد کوهبرد اظهار کرد: آبرسانی به ۴۰۰ هکتار زمین زیردست در اولویت برنامه‌های جهاد کشاورزی قرار دارد.

وی افزود: خط چهار و بخشی از خط سه با اعتبارات ملی انجام می‌شود انتظار می‌رود از اعتبارات شهرستان نیز ۵۵ میلیارد تومان به پروژه تزریق شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه سد کوهبرد تنها با ۷۰ میلیارد تومان احداث شد، ادامه داد: برای بهره‌برداری نهایی از این سد به ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی تصریح کرد: پمپاژ زمین‌های پایین دست زمینه اشتغال ۴۰۰ نفر به صورت مستقیم و اشتغالزایی غیر مستقیم ۴۰۰ نفر را فراهم می‌آورد.

فرازی یادآور شد که تمامی اعتبارات سال گذشته به سدهای کوهبرد و ایلی آباد اختصاص یافت.

وی تأکید کرد: هر اعتباری که بیاید اولویت ما تکمیل و بهره‌برداری از سد کوهبرد خواهد بود.