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۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۰۲

با حضور وزیرجهاد کشاورزی؛

سد کوهبرد کهگیلویه به بهره برداری رسید

سد کوهبرد کهگیلویه به بهره برداری رسید

یاسوج- با حضور محمد علی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی سد کوهبرد کهگیلویه در استان کهگیلویه وبویراحمد به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر جهاد کشاورزی ظهر سه شنبه در آئین افتتاح سد کوهبرد در کهگیلویه گفت: سد کوهبرد با هدف آبیاری اراضی کشاورزی دیم حومه غربی دهدشت و کنترل سیلاب و توسعه گردشگری در شهرستان کهگیلویه احداث شد.

محمد علی نیکبخت با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ اعتبارات خوبی برای اجرای طرح‌های آبخیزداری تخصیص خواهد یافت، افزود: سد کوهبرد به عنوان یک طرح مهم در حوزه آبخیزداری نقش مهمی در توسعه کشاورزی دارد و طرح توسعه طرح‌های آبخیزداری در پیوست سدهای بند خاکی اولویت اصلی وزارت جهاد کشاورزی است.

وی اظهار داشت: برای اجرای پمپاژ و خط انتقال برای آبیاری زمین‌های کشاورزی پایین دست سد نیز اعتبارات مورد نیاز نیز تأمین خواهد شد

نیکبخت افزود: این سد از فرسایش خاک جلوگیری کرده و سبب کنترل روان آب‌ها و ذخیره‌سازی آب باران برای آبیاری بیش از ۳۵۰ هکتار از زمین‌های پایین دست می‌شود.

وی با بیان اینکه این سد زمینه اشتغال ۷۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم را فراهم کرده است، گفت: جلوگیری از سیلاب‌ها و افزایش سطح تولید محصولات کشاورزی همچون گندم، جو و کلزا از مزایای مهم احداث این شد بوده و با تخصیص اعتبارات لازم در سفر رئیس جمهور در سال گذشته، این سد تکمیل شد.

کد مطلب 6016524

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