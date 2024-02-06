سد کوهبرد کهگیلویه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر جهاد کشاورزی ظهر سه شنبه در آئین افتتاح سد کوهبرد در کهگیلویه گفت: سد کوهبرد با هدف آبیاری اراضی کشاورزی دیم حومه غربی دهدشت و کنترل سیلاب و توسعه گردشگری در شهرستان کهگیلویه احداث شد.

محمد علی نیکبخت با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ اعتبارات خوبی برای اجرای طرح‌های آبخیزداری تخصیص خواهد یافت، افزود: سد کوهبرد به عنوان یک طرح مهم در حوزه آبخیزداری نقش مهمی در توسعه کشاورزی دارد و طرح توسعه طرح‌های آبخیزداری در پیوست سدهای بند خاکی اولویت اصلی وزارت جهاد کشاورزی است.

وی اظهار داشت: برای اجرای پمپاژ و خط انتقال برای آبیاری زمین‌های کشاورزی پایین دست سد نیز اعتبارات مورد نیاز نیز تأمین خواهد شد

نیکبخت افزود: این سد از فرسایش خاک جلوگیری کرده و سبب کنترل روان آب‌ها و ذخیره‌سازی آب باران برای آبیاری بیش از ۳۵۰ هکتار از زمین‌های پایین دست می‌شود.

وی با بیان اینکه این سد زمینه اشتغال ۷۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم را فراهم کرده است، گفت: جلوگیری از سیلاب‌ها و افزایش سطح تولید محصولات کشاورزی همچون گندم، جو و کلزا از مزایای مهم احداث این شد بوده و با تخصیص اعتبارات لازم در سفر رئیس جمهور در سال گذشته، این سد تکمیل شد.