۴۰۰ هکتار زمین در انتظار پمپاژ آب سد کوهبرد؛ وعده هایی که محقق نشدند

خبرگزاری مهر، گروه استانها-طیبه سادات سعادتی نیک: سال ۱۳۹۰ بود که آغاز ساخت سد خاکی کوهبرد در مساحت ۳۹ کیلومتری و ذخیره ۳ میلیون متر مکعب آغاز شد.
سد مخزنی که هدفش توسعه بخش کشاورزی، گردشگری و اشتغالزایی در محدوده دشتهای اطراف روستاهای کوهبرد تا برج بهمنی شهرستان کهگیلویه است.
جلوگیری از فرسایش خاک و کنترل روان آبها و همچنین ذخیرهسازی آب باران برای آبیاری بیش از ۴۰۰ هکتار از زمینهای پایین دست، جلوگیری از سیلابها و افزایش سطح تولید محصولات کشاورزی از جمله گندم، جو و کلزا و فراهمسازی زمینه اشتغال ۷۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم از اهداف بخش کشاورزی این سد است.
سد ۷۰ میلیارد تومانی کوهبرد
این سد ۷۰ میلیارد تومانی بعد از ۱۲ سال، در بهمن ماه ۱۴۰۱ با حضور وزیر وقت جهاد کشاورزی به بهره برداری و در نخستین بارندگی نیز آبگیری شد اما حالا بعد از گذشت بیش از دو سال از آبگیری نه تنها به اهداف اولیهاش دست نیافت بلکه ممکن است در آینده نزدیک به معضلی برای منطقه تبدیل شود.
در حالی که ساخت این سد سالها نویدی بود برای سیراب شدن کام زمینهای تشنه ای که زنان و جوانان را برای کار به شهرهای بهبهان و گچساران نکشاند اما داستان پمپاژ آب سد کوهبرد مشخص نیست چه زمانی به پایان برسد.
از طرفی با گذشت بیش از دو سال از آغاز آبگیری سد، هنوز هیچگونه بهرهبرداری مؤثر از منابع آبی آن صورت نگرفته است. حجم قابل توجهی از آب ذخیرهشده در پشت سد، در حال تبخیر است و شبکه انتقال آب به اراضی پاییندست اجرا نشده. این در حالی است که زمینهای کشاورزی اطراف سد، بهویژه در دشتهای پاییندست، با بحران کمآبی و خشکسالی موجه شده و کشاورزان نیز با این وضعیت دست و پنجه نرم میکنند.
محمد افشین یکی از کشاورزان این منطقه در گفت و گو با خبرنگار مهر میگوید: این سد برای ما نخست امید بود اما حالا این امیدواری از آن گذشته زیرا سالها است منتظریم زمینهایمان با این آب سیراب شود، اما نگاه ما به آب پشت سدی است که رد حال تبخیر شدن است.
علی حسینی دیگر کشاورز کوهبردی در گفت و گو با خبرنگار مهر با نگاهی به زمینهای خشک اطراف سد میگوید: هر روز تأخیر در پمپاژ آب به زمینها، یعنی یک فصل زراعی از دست رفته است.
او میافزاید: این سد میتوانست کشاورزی در این زمینه را رونق دهد اما همچنان دستمان رو دست هم و نگاهیمان خیره به زمینهایی است که در حسرت نبود آب همچنان تشنه بمانند.
رضا حیدری از دیگر کشاورزان کوهبرد در: احداث لاکپشتی این طرح که نزدیک به دو دهه به کندی پیش میرفت، اکنون بیش از سه سال است که کاملاً فراموش شده است.
وی با بیان اینکه این رهاشدن نتیجهی مستقیم و محاسبهشده غفلتهای ساختاری و قصور مدیریتی است، افزود: مسئولانی که وظیفه بنیادینشان تضمین حداقلهای معیشتی و ساختن افقهای روشن برای نسل جوان است، در این عرصه بسیار ناکام ماندهاند.
بعد از پیگیریهای متعدد خبرگزاری مهر و دیگر رسانهها در رابطه با اهمیت کشاورزی و ضرورت پمپاژ آب سد کوهبرد، در تیرماه امسال جمعی از مسئولان استانی از طرح بازدید کردند.
در این بازدید بار دیگر بر اولویتدار بودن پروژه آبرسانی به اراضی پاییندست سد تأکید و گفته شد که یکی از پروژههای کلیدی شهرستان، رساندن آب سد کوهبرد به اراضی پاییندست و اجرای سیستمهای نوین آبیاری است.
علی معتمدی پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی پیشین استان در این بازدید علام کرد، بر اساس تفاهمنامه ملی، اعتبارات عمرانی بخش کشاورزی در اختیار بسیج سازندگی قرار گرفته تا طرحها با سرعت و اطمینان بیشتری اجرا شوند.
سرهنگ رضایی مسئول بسیج سازندگی سپاه فتح استان هم در این بازدید نیز با تأکید بر تعهد این نهاد، گفته بود که اجرای طرحها با کیفیت بالا و بدون نگاه درآمدزایی انجام میشود.
همچنین یدالله استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز وعده کلنگزنی طرح آبرسانی به اراضی پاییندست سد کوهبرد را در آیندهای نزدیک خبر خبر داده بود.
بازدید تیرماه مسئولان از سد کوهبرد، بار دیگر امیدهایی را در دل مردم زنده کرد، اما تکرار وعدههای «بهزودی» بدون اقدام ملموس، خطر فرسایش اعتماد عمومی را در پی دارد زیرا اگر قرار است این طرح به سرانجام برسد، باید از مرحلهی حرف عبور کرده و وارد فاز اجرا شود.
پیگیری پمپاژ آب سد کوهبرد در سفر رئیس جمهور دولت چهاردهم
مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه در گفتوگو با مهر گفت: سد کوهبرد اولویت شهرستان در حوزه کشاورزی است و در سفر رئیسجمهور دولت چهاردهم به استان نیز پیگیری میشود.
حکمت الله همتی افزود: با برنامهریزی انجامشده، چهار هزار متر لوله خط ۳ با اعتبار ۲۶ میلیارد ریال تأمین و در انبار جهاد کشاورزی دپو شده است تا عملیات پمپاژ و ایستگاه برق اجرا شود.
بهرهبرداری نهایی از سد کوهبرد نیازمند ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد هم در گفتوگو با خبرنگار مهر گفته بود که آبرسانی به ۴۰۰ هکتار زمین زیردست این سد در اولویت برنامههای جهاد کشاورزی قرار دارد.
رضا فرازی اظهار کرد: خط چهار و بخشی از خط سه با اعتبارات ملی انجام و انتظار میرود از اعتبارات شهرستان نیز ۵۵ میلیارد تومان به پروژه تزریق شود.
وی با اشاره به هزینه احداث سد، اضافه کرد: سد کوهبرد تنها با ۷۰ میلیارد تومان احداث شد، اما برای بهرهبرداری نهایی به ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: تمامی اعتبارات سال گذشته به سدهای کوهبرد و ایلیآباد اختصاص یافت و هر اعتباری که بیاید، اولویت ما تکمیل و بهرهبرداری از سد کوهبرد خواهد بود.
حال باید دید وعدههای جدید و بازدیدهای مسئولان جهاد کشاورزی و استانداری از سد کوهبرد چه زمانی محقق میشود، سدی که میتواند علاوه بر توسعه کشاورزی شهرستان کهگیلویه، زمینه اشتغال زایی ۷۰۰ نفر را به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم کند.
