نوع پوشش زلنسکی دغدغه بزرگ کاخ سفید!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آکسیوس، این تارنمای خبری به نقل از دو منبع آگاه نوشت که کاخ سفید درباره نوع پوشش ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در دیدار امروزش با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از مقامات اوکراینی پرس‌وجو کرده‌اند.

نوع پوشش زلنسکی در آستانه دیدار قبلی وی با ترامپ در دفتر بیضی کاخ سفید در ماه مارس، به مناقشه‌ای دیپلماتیک بدل شد. ترامپ در آن برهه از پوشش به سبک نظامی زلنسکی خشنود نبود و در بدو ورود زلنسکی به طعنه گفته بود که «او امروز کاملاً به خودش رسیده و تیپ زده است»!

برخی مقامات آمریکایی در آن مقطع بر این باور بودند که نحوه لباس پوشیدن و حضور زلنسکی در دیدار قبلی، دلیل نتیجه فاجعه‌بار آن نشست بوده است.

منابع آگاه گفته‌اند که زلنسکی با همان کت سیاهی که در جریان اجلاس ناتو در ماه ژوئن در هلند به تن داشت، در کاخ سفید حاضر خواهد شد. به گفته یکی از منابع، پوشش زلنسکی «شبه کت و شلوار و در عین حال یک دست کت و شلوار نیست.»

اجلاس ناتو نخستین رویداد رسمی بود (پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲) که زلنسکی در آن با یک کت رسمی وارد آن شد.

یکی از مقامات آمریکایی درباره این موضوع گفته بود که «زلنسکی مثل یک آدم عادی و نه مجنون، وارد شد و لباس‌هایی مناسب فردی حاضر در ناتو به تن داشت.»

یکی از مشاوران ترامپ تا حدی برای مزاح به آکسیوس گفت که «اگر زلنسکی روز دوشنبه با کت و شلوار حاضر شود، نشانه خوبی از صلح خواهد بود هرچند ما انتظار چنین کاری را از او نداریم.»

دیگر مشاور ترامپ هم گفته که «فوق‌العاده می‌شود اگر او کراوات هم بزند هرچند ما انتظار نداریم»!