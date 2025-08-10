کالاس: هرگونه توافق بین روسیه و آمریکا باید شامل اروپا و اوکراین باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری العربیه، اتحادیه اروپا در رد غیرمستقیم پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای توقف جنگ بین روسیه و اوکراین، بر لزوم بازگرداندن تمام سرزمین‌های اشغال شده توسط نیروهای روسی به کی یف تأکید کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: تمام سرزمین‌های موقتاً اشغال شده متعلق به اوکراین هستند.

در عین حال، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر این باور است که «آمریکا توانایی مجبور کردن روسیه به مذاکره جدی را دارد.»

کالاس اضافه کرد: هرگونه توافق بین مسکو و واشنگتن باید دربرگیرنده مشارکت اوکراین و اتحادیه اروپا نیز باشد. توافق احتمالی به دست آمده همچنین نباید موجب تجاوز بیشتر روسیه به کی یف باشد.

این مقام اروپایی همچنین اضافه کرد که نشست فوق‌العاده وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در خصوص اوکراین دوشنبه برگزار خواهد شد.

این در حالیست که وال‌استریت‌ژورنال پیشتر نوشته بود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در دیدار با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در امور منطقه، در ازای تصرف بخش‌های دیگری از شرق اوکراین، پیشنهاد توقف درگیری‌ها را مطرح کرده است.

وال‌استریت به نقل از مقامات اروپایی و اوکراینی نوشته بود که پوتین به ویتکاف گفت که اگر کی‌یف نیروهای خود را از منطقه دونتسک خارج کرده و در نتیجه مسکو به طور کامل کنترل دونتسک و لوهانسک و همچنین کریمه را به دست بگیرد، آنگاه با آتش‌بس تمام‌وکمال موافقت خواهد کرد.