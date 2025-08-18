به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در غرب آسیا می‌گوید که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در دیدار با ترامپ در آلاسکا موافقت کرده است که واشنگتن و بروکسل به کی‌یف ضمانت‌های امنیتی مشابه الزام دفاع جمعی ناتو ارائه دهند.

ویتکاف که در مذاکرات ترامپ و پوتین در پایگاه نظامی آمریکا در پایگاه متعلق به این کشور در انکوریج آلاسکا حضور داشت، گفته است که «این نخستین باری بود که از روس‌ها شنیدیم که با چنین موضوعی موافق هستند» و در ادامه این موضوع را «تغییردهنده معادلات» توصیف کرد.

وی به سی‌ان‌ان گفت: ما موفق به کسب این امتیازات شدیم؛ «ایالات متحده می‌تواند حفاظتی مشابه ماده ۵ ارائه دهد که یکی از دلایل اصلی درخواست اوکراین برای پیوستن به ناتو است.»

ویتکاف درباره نحوه کار این توافقات جزئیاتی را ارائه داد اما به نظر می‌رسد که بزرگ‌ترین تغییر درباره پوتین همین مسئله باشد و می‌تواند به عنوان راه‌حلی جایگزین برای مخالفت دیرینه وی با پیوستن احتمالی اوکراین به ناتو عمل کند؛ موضوعی که کی‌یف مدت‌های طولانی به‌دنبال آن بوده است.

طبق ماده ۵ ناتو که سنگ‌بنای این ائتلاف نظامی ۳۲ عضوی است، مقرر می‌کند که هر گونه حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای این ائتلاف، حمله علیه تمام ائتلاف تلقی می‌شود.