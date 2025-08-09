  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۷:۵۱

شرط پوتین برای آتش‌بس کامل و توقف جنگ اوکراین

شرط پوتین برای آتش‌بس کامل و توقف جنگ اوکراین

وال‌استریت‌ژورنال مدعی شد که رئیس جمهور روسیه در دیدار با فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در غرب آسیا، پیشنهادی را برای توقف جنگ در اوکراین مطرح کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وال‌استریت‌ژورنال نوشته که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در دیدار با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در امور غرب آسیا، در ازای تصرف بخش‌های دیگری از شرق اوکراین، پیشنهاد توقف درگیری‌ها را مطرح کرده است.

وال‌استرست به نقل از مقامات اروپایی و اوکراینی نوشت که پوتین به ویتکاف گفته است که اگر کی‌یف نیروهای خود را از منطقه دونتسک خارج کرده و در نتیجه مسکو به طور کامل کنترل دونتسک و لوهانسک و همچنین کریمه را به دست بگیرد، آنگاه با آتش‌بس تمام‌وکمال موافقت خواهد کرد.

به نوشته وال‌استریت، مقامات اروپایی که از این پیشنهاد مطلع شده‌اند، با ابراز تردید جدید درباره این طرح، ابراز نگرانی کرده‌اند که پوتین شاید با طولانی کردن مذاکرات قصد اجتناب از تحریم‌های ثانویه ترامپ را داشته باشد.

ترامپ گفته است که برای نخستین بار از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری‌اش، ۱۵ آگوست (۲۴ مرداد) در آلاسکا با پوتین به طور حضوری دیدار خواهد کرد.

کد خبر 6554852

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها