بیت کوین ریخت، بازار منفی شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در حالی که روز گذشته بیت کوین بالای ۱۱۸ هزار دلار معامله می‌شد اما در معاملات امروز بازار جهانی ارزهای مجازی قیمت این ارز اصلی بازار ۲.۲۸ درصد ریخت و هم اکنون با قیمت ۱۱۵ هزار و ۴۲۶ دلار دست به دست می‌شود.

با این حساب ارزش کل بازار جهانی بیت کوین به ۲.۳ تریلیون دلار رسیده و ۵۹ درصد کل معاملات بازار در ۲۴ ساعت گذشته هم مربوط به همین ارز مجازی بوده است.

اتریوم یکی از ارزهایی بود که در میان ارزهای مطرح بازار بیشترین ریزش را در معاملات امروز تجربه کرد به گونه‌ای که نزدیک به ۵ درصد ریخت و در حال حاضر با قیمت ۴ هزار و ۲۴۷ دلار خرید و فروش می‌شود.

ریپل هم ۴.۷ درصد منفی شد و به ۸۲۹ دلار در هر واحد عقب نشینی کرد.

سولانا اما با نزدیک به ۶ درصد کاهش قیمت بیشترین افت را در میان ارزهای مطرح بازار داشت و ۱۸۱ دلار در هر واحد جابجا می‌شود.

دوج کوین نیز ۴.۷۷ درصد از ارزش خود را در معاملات امروز از دست داد و هم اکنون ۰.۲۲۲ دلار قیمت گذاری شده است.

به طور کلی ارزش بازار جهانی ارزهای مجازی در معاملات امروز ۲.۶۲ درصد کاهش یافت و به ۳.۸۹ تریلیون دلار رسید. همچنین در ۲۴ ساعت گذشته این بازار ۱۶۳ میلیارد دلار حجم خورده که نسبت به دیروز ۳۷ درصد بیشتر بوده است.