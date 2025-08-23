  1. اقتصاد
روز سراسر سبز بازار ارزهای مجازی

در معاملات امروز بازار جهانی ارزهای مجازی بیت کوین ۲.۳ درصد و اتریوم ۸.۵ درصد افزایش قیمت داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در معاملات امروز بازار جهانی ارزهای مجازی قیمت بیت کوین ۲.۳ درصد رشد کرد و به ۱۱۵ هزار و ۷۶۲ دلار رسید.

با این رشد ارزش کل بازار جهانی بیت کوین به ۲.۳۱ تریلیون دلار رسید و سهم این ارز از معاملات ۲۴ ساعت گذشته بازار هم ۵۷.۶ درصد بوده است.

به طور کلی بازار امروز سبز بود و رشد دیگر ارزهای مجازی به مراتب از بیت کوین بیشتر بود به گونه‌ای که اتریوم ۸.۸ درصد رشد کرد و به ۴ هزار و ۷۱۰ دلار رسید.

ریپل هم ۶.۸ درصد بالا رفت و ۳ دلار و ۵ سنت دست به دست می‌شود.

ارزش دوج کوین به عنوان یکی از ارزهای مطرح بازار نیز ۸.۶ درصد رشد کرد و به قیمت ۰.۲۳۷ دلار رسید.

برنده امروز بازار در میان ارزهای مطرح اما سولانا بود که ۱۱.۳ درصد افزایش قیمت را به ثبت رساند و هم اکنون ۲۰۵ دلار معامله می‌شود.

در معاملات امروز ارزش کل بازار جهانی ارزهای مجازی ۴ درصد رشد کرد و از ۴ تریلیون دلار عبور کرد. از طرفی در ۲۴ ساعت گذشته در این بازار ۲۶۱ میلیارد دلار هم پول جابجا شده که نسبت به روز گذشته ۸۰ درصد بیشتر بوده است.

