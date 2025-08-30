  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹

زلزله دوباره در بازار بیت کوین و ارزهای مجازی

زلزله دوباره در بازار بیت کوین و ارزهای مجازی

در معاملات ساعات اخیر بازار جهانی ارزهای مجازی قیمت بیت کوین ۲.۶ درصد کاهش یافت و به زیر ۱۰۹ هزار دلار عقب نشینی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در معاملات امروز بازار جهانی ارزهای مجازی قیمت بیت کوین ۲.۶ درصد عقب نشست و کانال ۱۰۹ هزار دلاری را هم از دست داد.

بر همین اساس هم اکنون هر واحد بیت کوین ۱۰۸ هزار و ۳۶۳ دلار دست به دست می‌شود و ارزش کل بازار این ارز مجازی هم به ۲.۱۶ تریلیون دلار کاهش یافته است.

اتریوم هم ۰.۵ درصد کاهش قیمت داشت و ۴ هزار و ۴۰۰ دلار خرید و فروش می‌شود.

سولانا امروز بیشترین افت قیمت را در میان ارزهای دیجیتال مطرح بازار به ثبت رساند به گونه‌ای که ۳.۴ درصد ریخت و ۲۰۵ دلار در هر واحد قیمت گذاری شد.

به طور کلی در معاملات امروز ارزش بازار جهانی ارزهای مجازی ۲.۱۱ درصد کاهش یافت و به ۳.۷۷ تریلیون دلار رسید. ارزش این بازار چند روز پیش از ۴ تریلیون دلار هم عبور کرده بود.

این بازار همچنین در ۲۴ ساعت گذشته ۱۹۵ میلیارد دلار حجم خورده که نسبت به دیروز ۱۸ درصد افزایش داشته و ۵۷ درصد آن هم مربوط به معاملات بیت کوین بوده است.

کد خبر 6574480
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها