زلزله دوباره در بازار بیت کوین و ارزهای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در معاملات امروز بازار جهانی ارزهای مجازی قیمت بیت کوین ۲.۶ درصد عقب نشست و کانال ۱۰۹ هزار دلاری را هم از دست داد.

بر همین اساس هم اکنون هر واحد بیت کوین ۱۰۸ هزار و ۳۶۳ دلار دست به دست می‌شود و ارزش کل بازار این ارز مجازی هم به ۲.۱۶ تریلیون دلار کاهش یافته است.

اتریوم هم ۰.۵ درصد کاهش قیمت داشت و ۴ هزار و ۴۰۰ دلار خرید و فروش می‌شود.

سولانا امروز بیشترین افت قیمت را در میان ارزهای دیجیتال مطرح بازار به ثبت رساند به گونه‌ای که ۳.۴ درصد ریخت و ۲۰۵ دلار در هر واحد قیمت گذاری شد.

به طور کلی در معاملات امروز ارزش بازار جهانی ارزهای مجازی ۲.۱۱ درصد کاهش یافت و به ۳.۷۷ تریلیون دلار رسید. ارزش این بازار چند روز پیش از ۴ تریلیون دلار هم عبور کرده بود.

این بازار همچنین در ۲۴ ساعت گذشته ۱۹۵ میلیارد دلار حجم خورده که نسبت به دیروز ۱۸ درصد افزایش داشته و ۵۷ درصد آن هم مربوط به معاملات بیت کوین بوده است.