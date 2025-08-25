به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در معاملات امروز بازار جهانی ارزهای مجازی قیمت بیت کوین ۲ درصد کاهش یافت و به ۱۱۲ هزار و ۲۳۱ دلار رسید. با این حساب ارزش کل بازار جهانی بیت کوین به ۲.۲۴ تریلیون دلار رسیده است.

به طور کلی بازار جهانی ارزهای مجازی امروز تمام قرمز بود به گونه‌ای که اتریوم ۳.۹ درصد ریزش کرد و به ۴ هزار ۶۱۴ دلار عقب نشینی کرد.

ارزهای بازنده امروز بازار اما سولانا و دوج کوین بودند که حدود ۵ درصد کاهش قیمت داشتند و به ترتیب ۱۹۶ دلار و ۰‌۲۱۸ دلار خریدوفروش شدند.

به طور کلی در معاملات امروز، ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال ۲.۳ درصد کاهش یافت و به ۳.۸۹ تریلیون دلار رسید و این در حالی است که ارزش این بازار همین چند روز پیش به بالای ۴ تریلیون دلار رسیده بود.

چند روز پیش هم بیت کوینی که امروز در آستانه از دست دادن کانال ۱۱۲ هزار دلاری است، از ۱۲۳ هزار دلار عبور کرده بود.

بازار امروز ۲۴۳ میلیارد دلار حجم خورد که نسبت به دیروز ۸۰ درصد بیشتر بوده که از این حجم البته ۵۷ درصد مربوط به بیت کوین بوده است.