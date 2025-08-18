نفت برنت به ۶۵ دلار و ۸۹ سنت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه تغییر چندانی نداشته است. آمریکا پساز دیدار پوتین و ترامپ در روز جمعه فشار جدیدی بر روسیه جهت پایان دادن جنگ در اوکراین از طریق اختلال در صادرات نفت این کشور وارد نکرده است.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۴ سنت معادل ۰.۰۶ درصد افزایش به ۶۵ دلار و ۸۹ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۱۸ سنت معادل ۰.۲۹ درصد افزایش ۶۲ دلار و ۹۸ سنت معامله میشود.
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در روز جمعه با ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه در آلاسکا دیدار کرد و بهنظر میرسید بیشتر بهدنبال یک قرارداد صلح بودهاست بجای آتشبس.
ترامپ قرار است امروز با رئیس جمهور اوکراین و سران اروپا دیدار داشته باشد تا به یک قرارداد صلح سریع برای پایان دادن به شدیدترین جنگ اروپا طی ۸۰ سال گذشته برسند.
ترامپ در روز جمعه گفت تعرفههای ثانویه بر کشورهای خریدار نفت روسیه مانند چین را بلافاصله اجرایی نمیکند و ۲ تا ۳ هفته به تعویق میاندازد. بدین ترتیب نگرانی درمورد مختل شدن عرضه نفت روسیه آرام شدهاست.
سرمایهگذاران درحالحاضر درحال بررسی شرایط و منتظر نتیجه دیدار پوتین و ترامپ هستند. اگر جنگ در اوکراین پایان یابد، بشکههای نفت روسیه بیشاز پیش به بازار راه مییابند.
چین بزرگترین واردکننده نفت دنیا و بزرگترین خریدار نفت روسیه است. بعد از آنهم هند قرار دارد.
سرمایهگذاران همچنین منتظر سرنخهایی از اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا در اجلاس این هفته جکسون هال هستند تا مسیر نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا مشخص شود.
نظر شما