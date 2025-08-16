قیمت نفت برنت به ۶۵ دلار و ۸۵ سنت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در شرایطی که تاجران منتظر نتیجه گفتگو بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین هستند حدود ۱ دلار در هر بشکه کاهش یافته است. این گفتگوها می‌تواند باعث کاهش تحریم‌های مسکو به‌خاطر جنگ اوکراین شود.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۹۹ سنت معادل ۱.۴۸ درصد کاهش به ۶۵ دلار و ۸۵ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۱ دلار و ۱۶ سنت معادل ۱.۸۱ درصد کاهش ۶۲ دلار و ۸۰ سنت معامله می‌شود.

دیدار پوتین و ترامپ در شرایطی برگزار می‌شود که ترامپ گفته بود می‌خواهد شاهد یک آتش‌بس در اوکراین باشد.‌

وی گفت عقیده دارد روسیه آماده پایان دادن به جنگ است، اما تهدید کرد در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات صلح تحریم‌های ثانویه بر خریداران نفت روسیه وضع خواهد کرد. اگر آتش‌بس اعلام شود، قیمت نفت در کوتاه‌مدت کاهش خواهد یافت. نفت آمریکا ۱.۷ درصد و نفت برنت ۱.۱ درصد طی یک هفته گذشته کاهش قیمت داشته‌اند.

اطلاعات اقتصادی چین در این هفته نشان داد رشد تولید کارخانه‌ای به پایین‌ترین سطح طی ۸ ماه گذشته رسیده و رشد خرده‌فروشی هم با کمترین سرعت از ماه دسامبر صورت‌گرفته است. فعالیت پالایشگاهی در چین در ماه ژوئیه ۸.۹ درصد نسبت‌به سال گذشته افزایش داشته اما پایین‌تر از سطح ماه ژوئن بوده‌است. فعالیت پالایشگاهی در چین در ماه ژوئن به بالاترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۳ رسیده بود. اما صادرات محصولات نفتی چین در ماه گذشته میلادی بالاتر از سال گذشته بود که حاکی از تقاضای پایین‌تر داخلی برای سوخت است.

از طرف دیگر، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند بازار نفت از ژوئیه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ با ۸۹۰ هزار بشکه در روز مازاد عرضه مواجه باشد.