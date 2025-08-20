قیمت نفت برنت به ۶۵ دلار و ۹۰ سنت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه افزایش یافته است. نگرانی در مورد عرضه به‌دنبال طولانی شدن مذاکرات صلح در اوکراین دوباره بالا گرفته است. بدین ترتیب تحریم‌های نفتی روسیه پابرجا می‌ماند و خریداران نفت این کشور هم جریمه می‌شوند.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱۱ سنت معادل ۰.۱۷ درصد افزایش به ۶۵ دلار و ۹۰ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۵ سنت معادل ۰.۰۸ درصد افزایش ۶۲ دلار و ۴۰ سنت معامله می‌شود.‌

‌خوش‌بینی نسبت‌به قرارداد صلح در اوکراین برای پایان دادن به جنگ قیمت نفت را بیش‌از ۱ درصد در روز سه‌شنبه پایین آورده بود. پایان جنگ در اوکراین به‌معنای کاهش تحریم‌های روسیه و افزایش عرضه جهانی است.

اما علی‌رغم اظهارات دونالد ترامپ در روز سه‌شنبه، آمریکا احتمالاً حمایت هوایی از اوکراین را به‌عنوان بخشی از قرارداد پایان جنگ فراهم می‌کند.

ترامپ در روز دوشنبه گفت درحال هماهنگی جلسه‌ای بین رؤسای جمهور روسیه و اوکراین است و پس‌از آن یک دیدار سه‌جانبه هم بین آنها صورت می‌گیرد. گفت‌وگو بین پوتین و زلنسکی احتمالاً در مجارستان با حضور نخست‌وزیر این کشور انجام می‌شود.

در آمریکا، شرکت نفت بریتیش پترولیوم اعلام کرد عملیات‌ها در پالایشگاه ۴۴۰ هزار بشکه‌ای این شرکت در وایتینگ ایندیانا تحت تأثیر سیل قرارگرفته که بر تقاضای نفت این تأسیسات تأثیر می‌گذارد.