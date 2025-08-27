برنت ۶۷ دلار و ۳۲ سنت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از رویترز، قیمت نفت که در معاملات روز گذشته کاهش یافته بود امروز تغییر چندانی نداشته است. بازار منتظر تعرفه‌های جدید آمریکا بر واردات از هند، سومین مصرف‌کننده بزرگ نفت خام در دنیاست که در پاسخ به خرید نفت روسیه توسط این کشور انجام می‌شود.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱۰ سنت معادل ۰.۱۵ درصد افزایش به ۶۷ دلار و ۳۲ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۷ سنت معادل ۰.۱۱ درصد افزایش ۶۳ دلار و ۳۲ سنت معامله می‌شود.

قیمت هر دوی این شاخص‌های نفتی بیش‌از ۲ درصد در روز سه‌شنبه کاهش یافت.

آمریکا قرار است از امروز ۲۵ درصد تعرفه‌های اضافه بر صادرات هند وضع کند و آن را به ۵۰ درصد برساند که جزو بالاترین تعرفه‌های وضع شده توسط واشنگتن است.

ترامپ گفت این تعرفه‌های بالا نتیجه خرید نفت روسیه توسط هند است که به‌دنبال حمله این کشور به اوکراین و تحریم‌های غربی که قیمت نفت روسیه را پایین آورده بود، افزایش یافته است.

پالایشگاه‌های هند به‌دنبال اعلام تعرفه‌های آمریکا و تحریم‌های سخت‌تر اتحادیه اروپا علیه پالایشگاه نیارا انرژی که با پشتوانه روسیه فعالیت می‌کند، خرید نفت خود از این کشور را محدود کردند.

اما پالایشگاه‌های دولتی این دین اویل و بهارات پترولیوم خرید نفت روسیه را برای ماه‌های سپتامبر و اکتبر آغاز کرده‌اند. این دین اویل بزرگ‌ترین پالایشگاه هند اعلام کرد به خرید نفت روسیه ادامه خواهد داد.

تحلیلگران در حال بررسی تأثیر تعرفه‌های بالاتر آمریکا بر خرید نفت هند هستند.

جنگ در اوکراین به شیوه‌های دیگری هم بر بازار نفت تأثیر می‌گذارد. حمله‌های پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه فعالیت آن‌ها را کاهش داده و مجبورشان کرده نفت خامی را که نمی‌توانند فراوری کنند صادر کنند.