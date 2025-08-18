به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، فیلم سینمایی «عملیات آژاکس» به کارگردانی محمدرضا ورزی امشب دوشنبه ۲۷ مرداد ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: عملیات آژاکس که توسط آمریکا و انگلیس طراحی شده بود، برای بازگرداندن دوباره محمدرضا شاه پهلوی در ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ ترتیب داده شد.
در این فیلم، سنگاندازی و موانع دولت استعمارگر انگلیس برای جلوگیری از شکلگرفتن نهضت ضداستعماری و ملیکردن صنعت نفت توسط محمد مصدق به تصویر کشیده شده است.
حسین نورعلی، سعید نیکپور، امیریل ارجمند و نادر سلیمانی در فیلم «عملیات آژاکس» به ایفای نقش پرداختهاند.
این فیلم سه شنبه ۲۸ مرداد ساعتهای ۳ و ۱۱ بازپخش میشود.
