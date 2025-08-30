از «سریع و خشن» تا «غریزه جنایت» در قاب شبکه نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، شبکه نمایش در پی درخواست مخاطبان، آثار دنبالهدار سینمایی جهان را با شروع فصل تابستان آغاز کرده است و در همین راستا شنبه ۸ شهریور «غریزه جنایت ۱»، یکشنبه ۹ شهریور «غریزه جنایت ۲»، دوشنبه ۱۰ شهریور «سریع و خشن ۱»، سه شنبه ۱۱ شهریور «سریع و خشن ۲»، چهارشنبه ۱۲ شهریور «سریع و خشن ۳»، پنجشنبه ۱۳ شهریور «سریع و خشن ۴»، جمعه ۱۴ شهریور «سریع و خشن ۵»، شنبه ۱۵ شهریور «سریع و خشن ۶»، یکشنبه ۱۶ شهریور «سریع و خشن ۷»، دوشنبه ۱۷ شهریور «سریع و خشن ۸»، سه شنبه ۱۸ شهریور «سریع و خشن: هابز و شاو»، چهارشنبه ۱۹ شهریور «سریع و خشن ۹» و پنجشنبه ۲۰ شهریور «سریع و خشن ۱۰» را ساعت ۲۱ روی آنتن این شبکه میرود.
«غریزه جنایت ۱ و ۲» به کارگردانی ژان فرانسو ریشه محصول ۲۰۰۸، شنبه و یکشنبه ۹ و ۸ شهریور روانه آنتن میشود.
«غریزه جنایت» بر اساس داستان واقعی از زندگی ژام مرن است. ژاک مرن پس از اتمام سربازی دست به سرقتهای بزرگ میکند. ژاک پس از مدتی ازدواج کرده و صاحب ۲ فرزند میشود اما اعمال خلافکارانه مداومش باعث میشود همسرش از او جدا شود.
ونسان کسل، آن کنسینی و النا آنایا در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
بازپخش فیلمهای دنباله دار شبکه نمایش، روز بعد در ساعتهای ۵ و ۱۳ خواهد بود.
