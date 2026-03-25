به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر چهارشنبه در دیدار و گفتگو با مدیران و کارکنان ادارات جهادکشاورزی و میراث فرهنگی استان گفت: حمله دشمن به این ادارات حمله به سفره مردم و تاریخ ماست.

وی اظهارداشت: سندهای جنایت رژیم صهیونسیتی و آمریکای جنایتکار در کشور و لرستان زیاد است و یکی از این اسناد نیز حمله به دستگاه‌های اجرایی و خدمت‌رسان است.

جهادکشاورزی و میراث فرهنگی را به بهترین شکل ممکن خواهیم ساخت

وی ادامه‌داد: دشمن از این طریق به صورت غیرمستقیم مردم را مورد هدف قرار می‌دهد و در این زمینه نیز دو اداره کل استان یعنی جهادکشاورزی و میراث‌فرهنگی مورد حمله و اصابت قرار گرفت.

استاندار لرستان گفت: این دستگاه ها را به بهترین شکل ممکن خواهیم ساخت و مجددا در خدمت مردم قرار خواهیم داد.

محوطه قلعه فلک‌الافلاک در ۵ نقطه بمباران شد

شاهرخی افزود: در حوزه میراث فرهنگی هم علیرغم وجود همه کنوانسیون های جهانی اعم از یونسکو و سازمان ملل، متاسفانه قوانین این حوزه را دشمن رعایت نکرد و محوطه قلعه فلک‌الافلاک در ۵ نقطه بمباران و آسیب جدی به خود بنا و محوطه پیرامونی آن وارد شد.

وی با بیان اینکه مراتب اعتراض و شکواییه حقوقی از طریق وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به یونسکو و سازمان ملل ابلاغ شده است، اظهار کرد: پادگان امام حسین قبل از این اتفاق خالی شده بود ولی مورد بمباران قرار گرفت و به سرعت طرحی که برای پیرامون قلعه فلک‌الافلاک داشتیم، اجرا می‌شود.

وی تاکیدکرد: پس از بازسازی نیز یک محیط مصفی و فوق‌العاده در این مجموعه برای مردم ساخته می‌شود و طبق قول قبلی برای عرصه پادگان امام حسین، پس بازسازی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

میراث‌فرهنگی در ساختمان جدید مستقر شد

به گفته استاندار لرستان، هم اکنون نیز اداره کل میراث‌فرهنگی در ساختمان جدید مستقر شده است.

شاهرخی با اشاره به مسیر ثبت جهانی قلعه فلک‌الافلاک افزود: به موازات ثبت جهانی مکان های پیش از تاریخ دره خرم آباد، مطالعات پیرامون خود بنای قلعه فلک‌الافلاک پایان نیافته بود که این اتفاق رخ داد و وزارت میراث فرهنگی نیز قول دادند، امسال در ادامه همان پرونده مجدد مطالعات بنای قلعه فلک‌الافلاک وارد شود.

وی ادامه‌داد: امیدواریم امسال هم سال ثبت جهانی بنای دره خرم آباد باشد.

وی تصریح کرد: بهمن ماه گذشته مستندات و مطالعات مورد نیاز یونسکو نیاز ارسال شده است.

اقدام جنایتکارانه دشمن در حمله به جهادکشاورزی حمله به سفره مردم بود

استاندار لرستان با بیان اینکه اقدام جنایتکارانه دشمن در حمله به جهادکشاورزی بی رحمانه و حمله به سفره مردم بود، گفت: جهادکشاورزی کار تامین آذوقه، امنیت غذایی و حفظ سفره‌های مردم را بر عهده دارد ولی خوشبختانه پرسنل جهادکشاورزی، کارشناسان این مجموعه و مدیریت خوب جهادکشاورزی با قدرت در حال انجام فعالیت‌های خود هستند.

تمام اقلام مورد نیاز مردم به وفور تا ماه ها تامین شده و ثبات نسبی در قیمت ها در سطح فروشگاه‌های و شهرها وجود دارد

شاهرخی افزود: بهره برداران بخش کشاورزی و دامپروری به هیچ عنوان نگران نباشند، سهمی که این حوزه در سند توسعه در بخش کشاورزی داشته را با قدرت ادامه می دهیم و هم‌اکنون نیز این برنامه در حال اجراست.

وی خاطرنشان کرد: تمام اقلام مورد نیاز مردم به وفور تا ماه ها تامین شده و ثبات نسبی در قیمت ها در سطح فروشگاه‌های و شهرها وجود دارد.

وی بیان کرد: این وضعیت به علت رفتار و فرهنگ غنی خوب مردم استان نیز هست که از خریدهای احساسی خودداری می‌کنند.