به گزارش خبرنگار مهر، دکتر صمد نژاد ابراهیمی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی در نامه‌ای به معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دستورالعمل بیست و ششمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برگزیده کشور (۱۴۰۴) را ابلاغ کرد.

در این جشنواره ۵ گروه از برگزیدگان شامل پژوهشگران، فناوران و نوآوران؛ پژوهشگران، فناوران و نوآوران دستگاه‌های اجرایی کشور؛ پژوهشگران جوان؛ پژوهشگاه در همکاری با جامعه و صنعت؛ انجمن‌ها، نشریات و قطب‌های علمی و حامیان پژوهش، فناوری و نوآوری مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

بر اساس این دستورالعمل دانشگاه و پژوهشگاه‌ها می‌توانند به ازای هر ۱۵۰ عضو هیئت‌عملی یک نفر و حداکثر را به عنوان پژوهشگر و یک نفر عضو هیئت‌علمی را به عنوان پژوهشگر جوان به دبیرخانه جشنواره پیشنهاد کنند. همچنین هر موسسه می‌تواند به ازای هر ۱۵۰ عضو هیئت‌علمی یک نفر و حداکثر سه نفر را به عنوان پژوهشگر برگزیده در همکاری با جامعه و صنعت معرفی کند.

مراکز فناوری و نوآوری نیز می‌توانند حداکثر سه نفر را به عنوان فناور واجد شرایط به دفتر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و نوآوری معرفی کند.

هر دستگاه اجرایی نیز می‌تواند از مراکز آموزشی- پژوهشی وابسته حداکثر سه نفر را به عنوان پژوهشگر و یک نفر را به عنوان فناور به این جشنواره معرفی کند.

وزارت بهداشت نیز می‌تواند حداکثر سه نفر را به عنوان پژوهشگر و یک نفر را به عنوان فناور به جشنواره پیشنهاد کند.

علاوه بر پژوهشگران دبیرخانه جشنواره می‌تواند تعدادی پژوهشگر را از میان آخرین فهرست دانشمندان یک درصد و دو درصد برتر دنیا در پایگاه‌های استنادی بین‌المللی و فهرست دانشمندان ISC و فهرست سرآمدان بررسی کرده و در صورت احراز شرایط انتخاب کند.

برگزیدگان بخش‌های انجمن‌ها، نشریات و قطب‌های علمی نیز توسط دبیرخانه‌های مربوطه در وزارت و حوزه علمیه بر اساس ارزیابی سالانه، به دبیرخانه معرفی می‌شوند.

شاخص‌های اصلی انتخاب پژوهشگر برگزیده

شاخص‌های اصلی برای انتخاب پژوهشگر برگزیده به شرح زیر است:

نقش‌آفرینی موثر پژوهشگر در تولید علم (داشتن مقالات کلیدی و کیفی، وضعیت مطلوب شاخص‌های علم‌سنجی، انجام پژوهش‌های مرز دانش و برخورداری از مرجعیت علمی)؛

داشتن طرح‌های پژوهشی داخلی یا خارجی و تقاضامحور با همکاری کارفرمایان معتبر؛

نقش پژوهشگر در ارتباط با جامعه و صنعت (داشتن طرح‌های پژوهشی داخلی یا خارجی و تقاضامحور با همکاری کارفرمایان معتبر)؛

نقش پژوهشگر در حل مشکلات و رفع نیازهای کشور: با تاکید بر اثرگذاری پژوهشگر در رفع چالش‌ها و نیازهای ملی؛

فعالیت پژوهشگر در مجامع علمی ملی و بین‌المللی؛

برنامه‌محوری و تمرکز پژوهشگر: توانایی در انجام پژوهش‌های هدفمند و پرهیز از پراکنده‌کاری؛

نقش پژوهشگر در خلق آثار فاخر شامل تولید آثار هنری، کتاب، تصنیف، نظریه‌پردازی و سایر آثار علمی و فرهنگی ارزنده؛

ثبت اختراعات، اکتشافات و ابتکارات؛ پژوهشگرانی که در حوزه‌های مخلتف، اختراعات یا اکتشافات جدید ارائه کرده‌اند.

شاخص‌های انتخاب فناور برگزیده

مهم‌ترین شاخص‌های انتخاب فناور برگزیده نیز به شرح زیر است:

نقش طرح فناور درحل مشکلات یا رفع نیازهای کشور؛

نقش‌آفرینی موثر فناور در کارآفرینی و اشتغال؛

میزان فروش محصول فناورانه؛

میزان صادرات و ارزآوری محصول فناورانه؛

میزان تقاضا برای محصول در بازار هدف و

اخذ مجوزها، استانداردها و گواهینامه‌های مرتبط با فناوری.