  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۲۶

جان بیش از ۲ میلیون فلسطینی ساکن غزه برای غرب فاقد ارزش است+فیلم

گزارشگر الجزیره می‌گوید که زندگی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار فلسطینی برای رهبران غرب و جامعه بین الملل ارزش کمی دارد، زیرا آن‌ها فقط به فکر آزادی ۵۰ اسیر صهیونیست هستند.

