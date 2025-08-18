https://mehrnews.com/x38NTP ۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۲۶ کد خبر 6564079 بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی ۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۲۶ جان بیش از ۲ میلیون فلسطینی ساکن غزه برای غرب فاقد ارزش است+فیلم گزارشگر الجزیره میگوید که زندگی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار فلسطینی برای رهبران غرب و جامعه بین الملل ارزش کمی دارد، زیرا آنها فقط به فکر آزادی ۵۰ اسیر صهیونیست هستند. کد خبر 6564079 کپی شد مطالب مرتبط نگاهی به مقاومت و نسلکشی؛ پیام ۷ مادهای رهبری تاسکوت جهانی برابر غزه دیده بان حقوق بشر خبر داد؛ انهدام ۴۰۰ خانه در شهر غزه طی ۶ روز شرطهای خیالی نتانیاهو برای پایان جنگ غزه برچسبها جنگ غزه جنبش حماس مقاومت فلسطین رژیم صهیونیستی کابینه نتانیاهو
