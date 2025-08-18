جان بیش از ۲ میلیون فلسطینی ساکن غزه برای غرب فاقد ارزش است+فیلم

گزارشگر الجزیره می‌گوید که زندگی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار فلسطینی برای رهبران غرب و جامعه بین الملل ارزش کمی دارد، زیرا آن‌ها فقط به فکر آزادی ۵۰ اسیر صهیونیست هستند.