به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تل‌آویو تنها در صورتی با توافق برای پایان جنگ در غزه موافقت خواهد کرد که تمامی اسیران اسرائیلی به صورت یکجا آزاد شوند و شرایط این توافق با خواسته‌های اسرائیل هم‌سو باشد.

طبق بیانیه دفتر نتانیاهو، شرط اصلی پایان جنگ شامل مواردی همچون خلع سلاح کامل حماس، کنترل امنیتی کامل اسرائیل بر نوار غزه و ایجاد حکومتی در غزه که وابسته به حماس یا تشکیلات خودگردان فلسطین نباشد؛ می‌شود.

این شرط‌های غیر منصفانه رژیم تل آویو در حالی مطرح می‌شود که تاکنون چندین دور مذاکرات غیرمستقیم برای رسیدن به آتش‌بس میان میانجی‌ها و طرف‌های درگیر انجام شده است، اما مانع تراشی‌های اسرائیل و شخص نتانیاهو مانع پیشرفت گفتگوها شده است.