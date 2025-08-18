به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، خانواده اسرای صهیونیست از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواستند که برای آزادی همه اسرای صهیونیست در غزه مذاکراتی فوری را آغاز کند.

خانواده اسرای صهیونیست گفتند که به نتانیاهو اجازه نخواهند داد که هیچ توافق دیگری را خراب کند.

یک منبع در جنبش مقاومت اسلامی (حماس) روز دوشنبه در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد: ما موافقت خود با پیشنهاد ارائه شده در روز گذشته را به طرف‌های میانجی گر اعلام کرده‌ایم.

همچنین برخی منابع به تلویزیون العربی اعلام کردند که حماس پس از گفتگو و انجام رایزنی‌های لازم با گروه‌های فلسطینی، موافقت خود با این طرح را اعلام کرده است.

از سوی دیگر برخی منابع در گفتگو با خبرگزاری فلسطینی سما اعلام کردند: حماس و گروه‌های فلسطینی موافقت کامل خود با پیشنهاد ارائه شده از سوی مصر و قطر برای آتش بس را بدون هیچ‌گونه تغییری پذیرفته‌اند.

