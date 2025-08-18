خبرگزاری مهر، گروه استانها: در حالی که جهان هنوز در شوک فاجعه انسانی در غزه به سر میبرد و پیامدهای جنگ ۱۲ روزه منطقه را درگیر کرده پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی در این برهه حساس نقش مهمی در تبیین مسیر مقاومت و حفظ امنیت ملی ایران ایفا کرد، این دو موضوع پیچیده و سرنوشتساز، ابعاد گستردهای در سطوح سیاسی، نظامی و انسانی دارند که نه تنها خاورمیانه بلکه جهان را متأثر ساخته است.
خبرگزاری مهر در این راستا میزبان «محمدحسین نیکزاد» و «محمدصادق هدایتزاده» دو استاد دانشگاه گیلان بود تا در قالب یک میزگرد تخصصی، این مسائل را از زوایای مختلف بررسی و تحلیل کند.
موضوع اصلی این گفتگو، بررسی پیام هفت مادهای رهبر انقلاب درباره جنگ ۱۲ روزه اخیر و همچنین ابعاد نسلکشی در غزه است که از نگاه مقاومت، حقوق بشر و مناسبات بینالمللی واکاوی میشود.
در این نشست مهم ابتدا «محمدحسین نیکزاد» به تحلیل پیام هفتمادهای رهبر انقلاب و چرایی شکست اهداف دشمن در جنگ ۱۲ روزه پرداخت و سپس «محمدصادق هدایتزاده» به بررسی فاجعه انسانی در غزه و پیامدهای نسلکشی دردناک از منظر حقوق بشر و جامعه جهانی تحلیل کرد.
در ادامه، هر دو استاد به پیام وحدت ملی و راهبردهای مقابله با توطئههای دشمن اشاره کردند و چشماندازی از آینده مقاومت و امنیت منطقه ارائه دادند.
پیام هفتمادهای رهبر انقلاب
«محمد حسین نیکزاد» عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان با اشاره به فرمان هفت مادهای رهبر معظم انقلاب در سوم مرداد ۱۴۰۴، این پیام را «بسیار مسرت بخش و بشارت آمیز» توصیف کرد و گفت: این فرمان نشان داد دشمن ابله و کوتاهبین به هدف خود نرسیده و شکوه پایداری معجزهآسای ملت ایران آشکار شده است.
وی افزود: دشمن قصد داشت نظام و توان هستهای کشور را از کار بیندازد اما موفق نشد تحلیلگران معتقدند که ایران در این جنگ ۱۲ روزه کوتاه اما تأثیرگذار، پیروز شده است.
نیکزاد با اشاره به همراهی آشکار آمریکا با رژیم صهیونیستی در این جنگ ادامه داد: چنین هماهنگی نمیتوانسته یک شبه شکل بگیرد و سالها برای آن برنامهریزی شده بود اگر هر کشور دیگری در این موقعیت بود، احتمالاً در ساعات اولیه تسلیم میشد، اما ایران ایستاد.
وی اضافه کرد: تحلیلگرانی چون جان مرشایمر که رابطهای با جمهوری اسلامی ندارند، اذعان کردهاند اسرائیل با حمله به ایران خود را درگیر بحرانی بزرگ کرده و نهتنها به اهدافش نرسیده بلکه دسترسی آمریکا به توان هستهای ایران را دشوارتر کرده است.
نیکزاد تاکید کرد: امروز بیش از ۶۰ درصد مردم ایران مطالبه ادامه غنیسازی اورانیوم را به عنوان حق ملی مطرح میکنند و این جهش اراده ملی بیسابقه است به تعبیر شهید عباسی اگر دستور برسد، توان تولید سلاح اتمی را نیز داریم.
وی با اشاره به اظهارات «رئیس مرکز تحقیقات وایزمن» گفت: آنها اذعان کردهاند که خسارتهای وارده در جنگ با ایران بسیار سنگین است و بندر حیفا و شرکتهای مرتبط در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان افزود: تلآویو و حیفا پیشتر هرگز صدای آژیر خطر را نشنیده بودند، اما امروز طنز تلخی میان صهیونیستها رواج یافته که با هر آژیر به پناهگاه میروند.
وی ادامه داد: سرمایه اجتماعی رژیم صهیونیستی به شدت ضربه خورده و حتی نخستوزیر پیشین این رژیم که برای جذب جوانان ایرانی برنامه فرهنگی داشت، اکنون به خاخامهای جنگ شناختی متوسل شده است.
نیکزاد تصریح کرد: دشمن حتی با حمله به مراکزی چون زندان اوین میخواست مردم را به خیابانها بکشاند اما موفق نشد. توانمندی نظامی و هستهای ایران بومی و خود بنیاد است.
وی با بیان اینکه دشمن در سالهای گذشته تلاش کرده شکاف اجتماعی ایجاد کند، افزود: اما ملت ایران در این جنگ همدل و متحد بود جوانان نسل جدید پشت نظام ایستادند و دشمنشناسی کردند.
نیکزاد در پایان گفت: فرمان هفت مادهای رهبر انقلاب تکلیف را روشن کرده است؛ جنگ اسرائیل با ایران جنگی بر سر موجودیت ملت، استقلال و آینده کشور است دشمن جز نابودی ما هدفی ندارد و ما باید هوشیار و مقاوم باشیم.
ابعاد فاجعه انسانی در غزه؛ نسلکشی وارد مرحلهای جدید شده است
«محمدصادق هدایتزاده» عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان استان گیلان فاجعه انسانی غزه را «بزرگترین زندان روباز جهان» توصیف کرد و گفت: تاکنون بیش از ۶۰ هزار نفر در غزه شهید شدهاند که ۱۷ هزار نفر آنان کودک هستند؛ یعنی به تعداد هر کلاس درس ۲۸ نفره، روزانه یک کلاس کودک کشته شده است.
وی افزود: ۱۴۷ هزار نفر نابینا یا قطععضو شدهاند، هزاران نفر مفقود و مردم با مشکلات جدی بهداشتی روبرو هستند امکان آواربرداری در غزه وجود ندارد و فاجعه به شکل مضاعف گسترش یافته است.
هدایتزاده با اشاره به استفاده از «سلاح گرسنگی» توسط رژیم صهیونیستی ادامه داد: این اقدام برخلاف قوانین جنگ و کنوانسیونهای بینالمللی است و تاکنون ۱۵۰ کودک فقط در صفهای غذا کشته شدهاند.
وی افزود: رهبر انقلاب فرمودند نسلکشی در غزه وارد مرحلهای جدید شده و کشتار در صف غذا که کمتر در تاریخ دیده شده است.
این استاد دانشگاه مقاومت مردم غزه را معجزهای بینظیر خواند و گفت: یحیی سنوار فرماندهای که گرسنه و تشنه بود، قرار بود تحقیر شود اما مکر دشمن به خودشان بازگشت و این لحظه تاریخی به سمبل مقاومت تبدیل شد.
وی افزود: عظمت و ایستادگی مردم غزه مورد تحسین جهانیان است اما متأسفانه سران عرب سکوت کردهاند.
هدایتزاده با انتقاد شدید از سکوت سران عرب گفت: این بیشرفی تاریخی است که کودکان غزه پوست به استخوان چسباندهاند و برخی سران عرب راحت میخوابند.
وی ادامه داد: رهبر انقلاب فرمودند مخالفت با حماس امنیت نمیآورد، بلکه وابستگی به غرب را تشدید میکند و همه مردم جهان امروز در قبال مردم غزه مسئول هستند.
بیداری جهانی و جبهه جدید مقاومت
هدایتزاده درباره شکل گیری جبهه جدید مقاومت گفت: برای نخستین بار اعتراضات ضدصهیونیستی از مراکز یهودی در آمریکا آغاز شده و چهرههای سرشناس هالیوود و حتی افراد غیر مذهبی در کنار مردم فلسطین ایستادهاند.
وی افزود: آنتیسمی تیسم که همواره صهیونیستها از آن میترسیدند، اکنون در آمریکا تقویت میشود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اسرائیل تمام مفاد کنوانسیون ۱۹۴۸ نسلکشی را نقض کرده است گفت: دولتهای عضو کنوانسیون موظف به پیشگیری و مجازات هستند اما آمریکا با وتوی ۴۹ قطعنامه شریک جرم جنایات شده است.
وی افزود: نتانیاهو و وزیر جنگ اسرائیل باید در دادگاه لاهه محاکمه شوند اما این دادگاه توسط آمریکا و برخی سیاستمداران تحریم شده است.
هدایتزاده در پایان با تأکید بر جنایات آشکار علیه کودکان و اسرا گفت: کودکان عمداً هدف قرار گرفتهاند، اسرا شکنجه میشوند و آمریکا در برابر این جنایات سکوت کرده است این لکه ننگی بر پیشانی مدعیان حقوق بشر است.
