حملات جنگنده های اسرائیلی به شمال غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت القدس، جنگنده های رژیم صهیونیستی حملات جدیدی به شرق جبالیا در شمال غزه انجام دادند.

از سوی دیگر منابع فلسطینی از شهادت چهار فلسطینی و زخمی شدن شماری دیگر در جریان حملات جنگنده های اسرائیلی به منطقه عسقوله در محله الزیتون در جنوب شرق شهر غزه خبر دادند.

همزمان محمد ابو سلمیه سخنگوی مجتمع پزشکی شفا در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد: ارتش اشغالگر بیش از ۷۰ درصد از ساختار نظام بهداشتی و درمانی نوار غزه را ویران کرده است. در حال حاضر ۶۰۰ بیمار در داخل بیمارستان شفا بستری هستند و ما به شدت نگران جان آنان هستیم.

از سوی دیگر وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته سه نفر دیگر بر اثر قحطی و سوءتغذیه به شهادت رسیده‌اند. با این آمار جدید، شمار شهدای گرسنگی و سوءتغذیه در غزه به ۲۶۶ نفر رسیده است که در میان آنان ۱۱۲ کودک وجود دارد

این درحالی است که منابع وابسته به سازمان ملل اعلام کردند: بیش از ۷۰۰ هزار نفر از ساکنان غزه تاکنون بیش از یک‌بار مجبور به آوارگی و جابه‌جایی شده‌اند.

این منابع بیان کردند که رژیم اشغالگر از ۵ ماه پیش تاکنون ورود چادرهای امدادی به نوار غزه را ممنوع کرده است، در حالی که نیاز شدید به سرپناه برای خانواده‌های بی‌خانمان وجود دارد.

به گفته منابع وابسته به سازمان ملل، میزان کمک‌های واردشده به غزه بسیار کمتر از حد لازم برای مقابله با قحطی و بحران انسانی است.

این منابع اعلام کردند که بیش از هزار فلسطینی در جریان تلاش برای دستیابی به کمک‌های غذایی و انسان‌دوستانه در مراکز توزیع جدید به شهادت رسیده‌اند.