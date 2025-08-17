دیده بان حقوق بشر خبر داد؛ انهدام ۴۰۰ خانه در شهر غزه طی ۶ روز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان دیدهبان حقوق بشر اروپا- مدیترانه در بیانیهای که امروز شنبه منتشر کرد، ابراز داشت که نیروهای اشغالگر صهیونیست طی ۶ روز حدود ۴۰۰ خانه را به طور کامل با استفاده از هواپیماهای جنگی و رباتهای انفجاری تخریب کردهاند که منجر به آواره شدن بیش از ۹۰ هزار غیرنظامی از این محله شده است. این محله یکی از بزرگترین و پرجمعیتترین محلههای غزه است.
این بیانیه توضیح داد که حمله نظامی به محله الزیتون که در ۱۱ آگوست جاری آغاز شد، در چارچوب طرح اعلام شده اسرائیل برای اعمال کنترل کامل و غیرقانونی خود بر شهر غزه و آواره کردن ساکنان این منطقه و آوارگان شمال غزه صورت میگیرد.
دیدهبان حقوق بشر تصریح کرد که اشغالگران صهیونیست از پهپادهای کوچک از نوع «کوادکوپتر» برای محاصره بلوکهای مسکونی و مجبور کردن ساکنان به تخلیه خانههایشان تحت تهدید اسلحه استفاده میکنند و سپس عملیات تخریب گسترده خانهها به صورت متوالی آغاز میشود. این امر تأیید میکند که هدف از این عملیات، دستیابی به یک هدف نظامی نیست، بلکه هدف قرار دادن مؤلفههای زندگی مردم فلسطین در این منطقه و مجبور کردن ساکنان به آوارگی اجباری است.
این بیانیه افزود که این عملیات با بمباران هوایی و زمینی گستردهای همراه بود که تجمعات مسکونی، مراکز پناهگاه و مساجد را هدف قرار داد و منجر به شهادت دهها غیرنظامی شد از جمله ۱۲ نفر از خانواده ابودف و ۹ نفر از خانواده ارحیم شد.
این گزارش تأکید کرد که آنچه در محله الزیتون رخ داد، بخشی از سیاست سازمانیافته با هدف تکمیل نسلکشی علیه ساکنان نوار غزه از طریق تخریب گسترده و آوارگی اجباری است. این سازمان حقوق بشری هشدار داد که هدف قرار دادن بزرگترین محلههای غزه، راه را برای محو شهر و آواره کردن یک میلیون نفر ساکن آن هموار میکند.
دیدهبان حقوق بشر اروپا- مدیترانه هشدار داد که ادامه تجاوز و گسترش آن توسط اشغالگران برای اعمال کنترل نظامی کامل بر استان غزه، نشان دهنده ارتکاب کشتارهای جمعی بیسابقه علیه غیرنظامیان است.
این سازمان از جامعه جهانی خواست تا برای توقف جنایات فزاینده و محاکمه سرکردگان صهیونیسم در دادگاه کیفری بینالمللی فوراً مداخله کند و تأکید کرد که ادامه این تجاوزها، به معنی تهدید به ارتکاب کشتارهای جمعی بیسابقه در نوار غزه است.
