به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری اعلام کردند که حماس به پیشنهاد میانجی گران چراغ سبز نشان داده است.

یک منبع در جنبش مقاومت اسلامی (حماس) در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد: ما موافقت خود با پیشنهاد ارائه شده در روز گذشته را به طرف‌های میانجیگر اعلام کرده‌ایم.

همچنین برخی منابع به تلویزیون العربی اعلام کردند که حماس پس از گفتگو و انجام رایزنی‌های لازم با گروه‌های فلسطینی موافقت خود با این طرح را اعلام کرده است.

از سوی دیگر برخی منابع در گفتگو با خبرگزاری فلسطینی سما اعلام کردند حماس و گروه‌های فلسطینی موافقت کامل خود با پیشنهاد ارائه شده از سوی مصر و قطر برای آتش بس را بدون هیچگونه تغییری پذیرفته‌اند.

یک منبع ارشد فلسطینی نیز به المیادین اعلام کرد که حماس و گروههای مقاومت فلسطین با پیشنهاد میانجی گران مصری و قطری موافقت کرده اند.

همزمان خبرنگار اسکای نیوز گزارش داد: اسرائیل اعلام کرده است که واکنش حماس به پیشنهاد آتش بس را دریافت نکرده است.

پیش از این شبکه العربیه به نقل از منابع خود اعلام کرده بود که جنبش حماس پیشنهاد آتش‌بس را از سوی مصر و قطر دریافت کرده است.