ترکیب پرسپولیس با چند «شوک» اعلام شد/ پیام نیازمند هم کنار گذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر شهید سپاسی شیراز در حالی از ساعت ۱۹:۳۰ امروز دوشنبه در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می‌شود که وحید هاشمیان برای نخستین بار به عنوان سرمربی هدایت سرخپوشان پایتخت را بر عهده خواهد داشت.

هاشمیان برای این دیدار با توجه به مصدومیت مرتضی پورعلی گنجی، مجتبی فخریان، اوستون ارونوف، سرژ اوریه و میلاد سرلک تصمیم گرفت نفرات زیر را برای این بازی انتخاب کند:



ترکیب سرخپوشان در شرایطی اعلام شده است که عبور کردن این تیم از سقف بودجه در نظر گرفته شده باعث شد سازمان لیگ قرارداد برخی از بازیکنان گرانقیمت این تیم را ثبت نکند که در میان آنها پیام نیازمند گلر فصل گذشته سپاهان شاخص ترین است. با این شرایط پرسپولیس امروز با گلر دوم خود به میدان خواهد رفت.