به گزارش خبرنگار مهر، امیرمهدی علوی در خصوص ماجرای قرارداد مجتبی فخریان، بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال شمس آذر با باشگاه پرسپولیس، اظهار داشت: با توجه به مطالب مطرح شده در یک برنامه اینترنتی درباره قرارداد مجتبی فخریان با باشگاه پرسپولیس، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال از برنامه اینترنتی مذکور و باشگاه پرسپولیس درخواست مستندات مربوط به ادعای مطرح شده کرده است.

او ادامه داد: از سوی دیگر، کمیته اخلاق خواستار انتشار مستندات لازم از سوی شایان مصلح، کاپیتان تیم فوتبال ذوب‌آهن، درباره دلایل مطرح شده پیرامون محرومیت او شده است.

مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال افزود: از هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر، فروش بلیت مسابقات صرفاً از طریق سامانه رسمی بلیت‌فروشی انجام خواهد شد و استقرار تماشاگران روی سکوها باید مطابق با زون‌های مشخص شده باشد. شماره بلیت و صندلی هر تماشاگر تعیین شده و در صورت عدم رعایت این موارد، پرونده مربوطه به کمیته انضباطی ارسال خواهد شد.