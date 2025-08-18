دلیل کنار گذاشتن پیام نیازمند از پرسپولیس مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر شهیدسپاسی شیراز در حالی از ساعت ۱۹:۳۰ عصر امروز برگزار می‌شود که پیام نیازمند خرید گران قیمت سرخپوشان در چارچوب دروازه این تیم حضور ندارد.

نیازمند که از سپاهان به پرسپولیس آمد برای دریافت مجوز حضور در بازی امروز قرار بود برگه خود اظهاری سازمان لیگ را در خصوص کاهش مبلغ قراردادش امضا می کرد اما او قبول نکرد تا امروز بر خلاف انتطار در لیست نباشد.

نیازمند اعلام کرده است حاضر به امضای صوری تفاهم نامه در خصوص کاهش مبلغ قراردادش نیست و با همان رقم اصلی که نزدیک به ۲۷۰ میلیارد تومان برای دو فصل است حاضر به ثبت قراردادش است.

امیررضا رفیعی امروز در چارچوب دروازه پرسپولیس قرار می‌گیرد.