مدیرعامل پرسپولیس زود به شعار معروف رسید/ مغضوبان هاشمیان در ورزشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین هفته رقابت‌های لیگ برتر فوتبال با بازی پرسپولیس و فجرشهید سپاسی شیراز از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در ورزشگاه شهدای شهرقدس پیگیری شد. حاشیه‌های این دیدار را می خوانید:

* وحید هاشمیان که برای اولین بار تجربه سرمربیگری پرسپولیس در لیگ برتر را پشت سر می‌گذاشت در تمام دقایق نیمه اول، کنار زمین ایستاد تا تیمش را هدایت کند.

* پیروز قربانی سرمربی فجر سپاسی شیراز پس از گل اول بازی که توسط حسین شهابی بازیکن این تیم به ثمر رسید شادی منحصر بفردی کنار زمین داشت که در نوع خود جالب توجه بود.

* تعدادی از تماشاگران حاضر در ورزشگاه پس از گل فجرسپاسی شعارهایی را علیه رضا درویش مدیرعامل باشگاه سر دادند اما خیلی زود بوقچی ها شعار «حیاکن رهاکن»را قطع کردند تا جو ورزشگاه علیه درویش باقی نماند.

* وحید امیری که از این تیم کنار گذاشته شده است در ورزشگاه حضور داشت. مرتضی پورعلی‌گنجی، پیام نیازمند و سرژ اوریه نیز بین تماشاگران حضور داشتند.

* آنتونیو مانیکونه مربی تیم ملی ایران پس از پایان دوران مرخصی اش و بازگشت به کشور همراه با رحمان رضایی دیگر دستیار قلعه نویی در ورزشگاه شهرقدس بودند.

* وحید کاظمی داور مسابقه قبل از سوت آغاز بازی گلر هر دو تیم را فراخواند تا قوانین جدید مانند زمان نگه داشتن توپ و … را به آن‌ها گوشزد کند.

* حدود ۷ هزار تماشاگر در ورزشگاه حضور داشتند.

* مجتبی حقدوست بازیکن فجر سپاسی هنگام گلزنی تیمش به خاطر پرش از روی دوش گلزن و سقوط ناگهانی تا آستانه مصدومیت پیش رفت.

* پیروز قربانی با وجود برتری یک گله تیمش از عملکرد مدافعان خود راضی نبود و مدام بر سر آنها فریاد می‌کشید.

* وضعیت تهویه جایگاه خبرنگاران نامناسب بود که این موضوع اعتراض اصحاب رسانه را به همراه داشت.