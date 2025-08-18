شکست پرسپولیس برابر فجر در نیمه اول؛ سرخپوشان دومین شوک را هم پذیرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار تیم فوتبال پرسپولیس و در بیست و پنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز دوشنبه در ورزشگاه شهدای قدس مقابل فجرسپاسی آغاز شد که نیمه اول این بازی با پیروزی یک بر صفر تیم شیرازی به پایان رسید. حسین شهابی (۱۴) برای فجر گل زد.

ترکیب پرسپولیس:

امیررضا رفیعی، یعقوب براجعه، حسین کنعانی‌زادگان، سهیل صحرایی، فرشاد احمدزاده، مارکو باکیچ، سروش رفیعی (کارت زرد)، رضا شکاری، محمدامین کاظمیان، امید عالیشاه، علی علیپور

ترکیب فجرسپاسی:

علی غلام‌زاده، ساسان جعفری‌کیا، سینا شاه‌عباسی، سیدمهران موسوی، میثم مرادی، مسعود ریگی، محمود مطلق‌زاده، سعید زارع، مجتبی حقدوست، حسین شهابی، شروین بزرگ.

پرسپولیس با تیمی ناقص در زمین

سرخپوشان تهرانی که با هدایت وحید هاشمیان فصل جدیدی در تفکرات فنی خود را تجربه خواهند کرد، در شرایطی گام در زمین گذاشتند که تعدادی از بازیکنان کلیدی خود را به دلیل مصدومیت و یا ثبت نشدن قراردادشان در اختیار نداشتند. در این شرایط هاشمیان دورسون و امیری را هم از لیست تیمش کنار گذاشت تا نیمکت سرخپوشان روز خلوتی را سپری کند.

دومین شوک به پرسپولیسی‌ها

پس از آنکه پرسپولیس چند بازیکنش را برای این بازی از دست داد و به هواداران خود شوک وارد کردند، در دقیقه ۱۴ فجرسپاسی هم دومین شوک را وارد کرد و گل اول را وارد دروازه سرخپوشان میزبان کرد. در این دقیقه بی توجهی دو مدافع میانی پرسپولیس به مهاجم حریف باعث شد که حسین شهابی بین آنها صاحب توپ شود و با یک چرخش و ضربه دقیق دور از دستان امیر رفیعی گل اول را به ثمر برساند.

حملات پرتعداد پرسپولیس

سرخپوشان میزبان که انتظار نداشتند گل اول را به راحتی از حریف دریافت کنند، پس از باز شدن دروازه شأن حملات خود را آغاز کردند و در دقیقه ۲۰ روی ضربه سر رضا شکاری دروازه مهمان شیرازی را با خطر مواجه کردند اما توپ از کنار دروازه به بیرون رفت. در این دقایق پرسپولیس حملات پرتعدادی را روی دروازه زردپوشان پی‌ریزی کرد اما دفاع چند لایه فجر اجازه باز شدن دروازه را نداد.

ضد حملات خطرناک شیرازی‌ها

هر چند پرسپولیس برای رسیدن به گل تلاش زیادی کرد و اکثر دقایق بعد از دریافت گل را در زمین حریف بازی کرد، اما فجری‌ها هم در ضد حملات خطرناک بودند و در چند موقعیت می‌توانستند دروازه میزبان را با خطر جدی مواجه کنند. با این حال نیمه اول با همان تک گل دقیقه چهاردهم شهابی به سود زردپوشان به پایان رسید.