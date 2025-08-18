به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور در جلسه هماندیشی با رؤسای دانشگاهها با تأکید بر نقش بیبدیل دانشگاهها در توسعه علمی و اجتماعی کشور گفت: دانشگاهها همواره رسالت اصلی خود در تربیت جوانان و آیندهسازان ایران را ایفا کردهاند و امروز نیز بیش از گذشته باید در حل مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور نقشآفرین باشند.
وی با اشاره به حضور پرشور زائران در مراسم اربعین حسینی اظهار داشت: علیرغم گرمای بالای ۵۰ درجه، میلیونها نفر از شیعیان و مسلمانان در این مراسم شرکت کردند و خوشبختانه با همکاری دولت عراق امسال در ارائه خدمات به زائران مشکل خاصی نداشتیم.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه با بیان اینکه بار اصلی تحقق بیانیه گام دوم انقلاب و سند چشمانداز ۲۰ ساله کشور بر عهده دانشگاههاست، تصریح کرد: دولت چهاردهم بر نقش دانشگاهها در پیشرفت علم و فناوری بیش از گذشته تأکید دارد و باور ما این است که بدون دانشگاه، کشور قادر به حل چالشهای پیش رو نخواهد بود.
عارف با تأکید بر لزوم بازنگری در حکمرانی دانشگاهها افزود: باید در حوزههای پژوهشی، آموزشی و اداری تحولات جدی صورت گیرد و نگاه کمی جای خود را به توجه کیفی بدهد تا نخبگان علمی در دانشگاهها ماندگار شوند و ظرفیت دانشگاهها در خدمت مردم و نظام قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت آمادگی کشور در شرایط حساس منطقهای گفت: ما اهل جنگ نیستیم اما باید برای هر شرایطی آماده باشیم. این آمادگی از دانشگاه آغاز میشود. خوشبختانه در دولت فعلی هیچ نهاد امنیتی وارد دانشگاهها نشده و مراسمهایی همچون ۱۶ آذر در فضایی صمیمی و آزاد برگزار شد.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه مردم ایران در بحرانهای مختلف پای نظام ایستادهاند، افزود: بررسیها نشان داد حتی در جنگ ۱۲ روزه اخیر مردم برخلاف تحلیلهای غربیها، در کنار کشور ایستادند و رفتار اقتصادی آنان نیز نشاندهنده اعتماد و همراهی با نظام است. این مردم شایسته یک زندگی شرافتمندانه و آرام هستند و ما موظفیم مطالبات آنان بهویژه در حوزه معیشت را پاسخ دهیم.
عارف در پایان خاطرنشان کرد: دانشگاهها علاوه بر رسالت علمی، مسئولیت اجتماعی نیز دارند و باید در حل مسائل اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی نقشآفرینی کنند. سکوت دانشگاه هنر نیست؛ هنر آن است که دانشجو در فضایی آزاد رشد اجتماعی و سیاسی پیدا کند و به عنوان نیروی آگاه و مسئول در خدمت آینده کشور قرار گیرد.
نظر شما