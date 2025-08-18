  1. سیاست
  2. دولت
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶

عارف: دانشگاه‌ها محور تحقق گام دوم انقلاب و حل مسائل کشور هستند

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه بار اصلی تحقق بیانیه گام دوم انقلاب و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور بر عهده دانشگاه‌هاست، تصریح کرد: دولت بر نقش دانشگاه‌ها در پیشرفت علم تأکید دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه هم‌اندیشی با رؤسای دانشگاه‌ها با تأکید بر نقش بی‌بدیل دانشگاه‌ها در توسعه علمی و اجتماعی کشور گفت: دانشگاه‌ها همواره رسالت اصلی خود در تربیت جوانان و آینده‌سازان ایران را ایفا کرده‌اند و امروز نیز بیش از گذشته باید در حل مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور نقش‌آفرین باشند.

وی با اشاره به حضور پرشور زائران در مراسم اربعین حسینی اظهار داشت: علی‌رغم گرمای بالای ۵۰ درجه، میلیون‌ها نفر از شیعیان و مسلمانان در این مراسم شرکت کردند و خوشبختانه با همکاری دولت عراق امسال در ارائه خدمات به زائران مشکل خاصی نداشتیم.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه بار اصلی تحقق بیانیه گام دوم انقلاب و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور بر عهده دانشگاه‌هاست، تصریح کرد: دولت چهاردهم بر نقش دانشگاه‌ها در پیشرفت علم و فناوری بیش از گذشته تأکید دارد و باور ما این است که بدون دانشگاه، کشور قادر به حل چالش‌های پیش رو نخواهد بود.

عارف با تأکید بر لزوم بازنگری در حکمرانی دانشگاه‌ها افزود: باید در حوزه‌های پژوهشی، آموزشی و اداری تحولات جدی صورت گیرد و نگاه کمی جای خود را به توجه کیفی بدهد تا نخبگان علمی در دانشگاه‌ها ماندگار شوند و ظرفیت دانشگاه‌ها در خدمت مردم و نظام قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت آمادگی کشور در شرایط حساس منطقه‌ای گفت: ما اهل جنگ نیستیم اما باید برای هر شرایطی آماده باشیم. این آمادگی از دانشگاه آغاز می‌شود. خوشبختانه در دولت فعلی هیچ نهاد امنیتی وارد دانشگاه‌ها نشده و مراسم‌هایی همچون ۱۶ آذر در فضایی صمیمی و آزاد برگزار شد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه مردم ایران در بحران‌های مختلف پای نظام ایستاده‌اند، افزود: بررسی‌ها نشان داد حتی در جنگ ۱۲ روزه اخیر مردم برخلاف تحلیل‌های غربی‌ها، در کنار کشور ایستادند و رفتار اقتصادی آنان نیز نشان‌دهنده اعتماد و همراهی با نظام است. این مردم شایسته یک زندگی شرافتمندانه و آرام هستند و ما موظفیم مطالبات آنان به‌ویژه در حوزه معیشت را پاسخ دهیم.

عارف در پایان خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها علاوه بر رسالت علمی، مسئولیت اجتماعی نیز دارند و باید در حل مسائل اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی نقش‌آفرینی کنند. سکوت دانشگاه هنر نیست؛ هنر آن است که دانشجو در فضایی آزاد رشد اجتماعی و سیاسی پیدا کند و به عنوان نیروی آگاه و مسئول در خدمت آینده کشور قرار گیرد.

اكرم سادات حسيني شبستري

