به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در جلسه هیئت دولت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و همچنین قدردانی از تلاشهای دستگاههای دولتی در اقصی نقاط کشور، گفت: دولت نیز در کنار مردم در تمامی صحنهها و عرصههای نظام جمهوری اسلامی شهدایی تقدیم انقلاب اسلامی کرده است و امیدواریم بتوانیم به مردم متعهد و همیشه در صحنه ایران خدمترسانیهای خود را با قوت ادامه دهیم.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: هفته دولت فرصتی برای مرور عملکرد دولت در یکسال گذشته است و از تمامی وزرا و مسئولان دولتی میخواهیم علاوه بر مرور عملکرد فعالیتهای گذشته، آسیبشناسی برای رفع نارساییها و کمبودها انجام دهند.
عارف با اشاره به اینکه حضور وزرا و مسئولان دستگاههای دولتی در استانها و بین مردم یک ضرورت است خاطرنشان کرد: وزرا و مسئولان دولتی باید حضور و مشارکت فعالانه در استانها و شهرستانها داشته باشند تا علاوه بر تبیین دستاوردها و عملکرد دولت در یکسال گذشته برای مردم، از نظرات و پیشنهادات آنان برای پیشبرد و اصلاح امور بهره بگیریم.
دولت وفاق ملی در یکسال گذشته دستاوردهای خوبی داشته است
اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه نخبگان در یک فضای کارشناسی عملکرد دولت را همراه با ارائه پیشنهادات نقد کنند، به موضوع ناترازیهای انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: دولت وفاق ملی در یکسال گذشته در مسیر حل مشکلات و معضلات کشور گام برداشته است و دستاوردهای موفق و خوبی هم به دست آورده است.
عارف ضمن درخواست از دانشگاهیان، نخبگان و صاحبنظران برای ارائه نظرات و پیشنهادات خود جهت اصلاح امور، بر لزوم تقویت راهبرد همبستگی ملی و توجه به شعار وفاق ملی و همچنین لزوم توجه صاحبنظران، نخبگان و فعالان رسانه به اهمیت همبستگی و اجماع ملی تاکید کرد و گفت: برخی مصاحبهها و اظهارنظرها کمکی به تقویت فضای خوب کنونی کشور به ویژه در حوزه سیاست خارجی که راهبردها مشخص است، نخواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی (ع)، از تلاشها و خدمات دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی و مردمی برای خدمترسانی به زوار ابااعبدالله الحسین (ع) قدردانی کرد.
عارف با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای حل ناترازی آب و برق اضافه کرد: تا پایان سال ۵ هزار مگاوات انرژی خورشیدی به ظرفیت تولید برق کشور اضافه میشود و همچنین طرح بزرگ و با اولویت انتقال آب طالقان به سه استان البرز، قزوین و تهران با تلاشهای وزارت نیرو و سایر دستگاهها با جدیت در حال پیگیری است که به زودی آب انتقالی به استانهای قزوین و تهران خواهد رسید.
نظر شما