به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر بعد از ظهر دوشنبه در نشست مشترک با رئیس هیئت کشتی بسیج، این تصمیم را اقدامی در جهت کشف و پرورش استعدادهای تازه دانست و افزود: کشتی بسیج ظرفیت بزرگی برای معرفی قهرمانان آینده دارد و فدراسیون برای حمایت از این مسیر آماده است.
وی همچنین به برنامههای فرهنگی فدراسیون اشاره کرد و گفت: بهزودی کتابهایی درباره تاریخ کشتی ایران و یادواره شهدای ورزشکار منتشر خواهد شد.
سردار سیاوش مسلمی فرمانده سپاه کربلا و رئیس کشتی بسیج کشور نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت توافق انجامشده اظهار داشت: مسابقات قهرمانی بسیج باید محلی برای ظهور استعدادهای جوان باشد و این امتیاز ویژه راه را برای حضور آنان در تیم ملی هموار میکند.
به گفته وی، تاکنون ۹ خانه کشتی بسیج در مازندران راهاندازی شده و سه مرکز دیگر نیز در آمل، بابل و نکا آماده بهرهبرداری است. مسلمی از برنامهریزی برای حضور پرقدرت در لیگ برتر خبر داد و یادآور شد: سال گذشته کشتی بسیج در لیگ دسته اول نایبقهرمان شد.
این دیدار با بازدید از خانه کشتی شهید ابراهیم هادی و شهید صدرزاده پایان یافت؛ بازدیدی که در آن دو طرف بر تقویت امکانات تمرینی و ارتقای زیرساختهای کشتی کشور تأکید کردند.
