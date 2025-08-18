  1. استانها
  2. مازندران
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۲۹

قهرمانان کشتی بسیج مستقیم وارد انتخابی تیم ملی می‌شوند

ساری - رئیس فدراسیون کشتی گفت: از سال آینده قهرمانان رقابت‌های کشوری بسیج بدون مرحله واسطه، به نخستین مرحله انتخابی تیم ملی راه پیدا می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر بعد از ظهر دوشنبه در نشست مشترک با رئیس هیئت کشتی بسیج، این تصمیم را اقدامی در جهت کشف و پرورش استعدادهای تازه دانست و افزود: کشتی بسیج ظرفیت بزرگی برای معرفی قهرمانان آینده دارد و فدراسیون برای حمایت از این مسیر آماده است.

وی همچنین به برنامه‌های فرهنگی فدراسیون اشاره کرد و گفت: به‌زودی کتاب‌هایی درباره تاریخ کشتی ایران و یادواره شهدای ورزشکار منتشر خواهد شد.

سردار سیاوش مسلمی فرمانده سپاه کربلا و رئیس کشتی بسیج کشور نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت توافق انجام‌شده اظهار داشت: مسابقات قهرمانی بسیج باید محلی برای ظهور استعدادهای جوان باشد و این امتیاز ویژه راه را برای حضور آنان در تیم ملی هموار می‌کند.

به گفته وی، تاکنون ۹ خانه کشتی بسیج در مازندران راه‌اندازی شده و سه مرکز دیگر نیز در آمل، بابل و نکا آماده بهره‌برداری است. مسلمی از برنامه‌ریزی برای حضور پرقدرت در لیگ برتر خبر داد و یادآور شد: سال گذشته کشتی بسیج در لیگ دسته اول نایب‌قهرمان شد.

این دیدار با بازدید از خانه کشتی شهید ابراهیم هادی و شهید صدرزاده پایان یافت؛ بازدیدی که در آن دو طرف بر تقویت امکانات تمرینی و ارتقای زیرساخت‌های کشتی کشور تأکید کردند.

