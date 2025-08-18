حماس سفر نتانیاهو به شهرک «عوفرا» را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش حماس امروز دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ سفر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، به شهرک صهیونیستی «عوفرا» در شمال شرق رامالله را محکوم کرد.
این جنبش تاکید کرد: سفر نتانیاهوی جنایتکار، نشاندهنده تداوم سیاستهای وحشیانه اشغالگری و به چالش کشیدن آشکار اراده جامعه بینالمللی و قطعنامهها و فراخوانهایی است که شهرکسازیها را محکوم میکنند و تلاشها برای قانونی کردن آنها در کرانه باختری را جرمانگاری میکنند.
حماس این سفر را تحریکآمیز خواند که با چراغ سبز جدیدی برای بلعیدن بیشتر سرزمین فلسطین و تشویق جنایات شهرکنشینان تروریست و حملات و تجاوزات سیستماتیک آنها علیه شهروندان، سرزمینها و اموالشان صادر شده است.
همچنین حماس تأکید کرد: ما از جامعه جهانی و تمام آزادیخواهان جهان میخواهیم با اقدامات فوری و عملی، این تجاوزات را متوقف کرده و دولت اشغالگر را وادار به پایان دادن به جنایاتش کنند.
نظر شما