به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» گزارش داد که کمیته برنامه ریزی و ساخت و ساز کابینه رژیم صهیونیستی با ساخت ۱۲۶ واحد جدید در شهرک «صانور» در شمال کرانه باختری موافقت کرد.

این روزنامه عبری به نقل از رئیس شورای شهرک‌های صهیونیستی در شمال کرانه باختری افزود: تلاش می کنیم شمار اسرائیلی ها در کرانه باختری به یک میلیون نفر برسد.

رژیم صهیونیستی چهارشنبه گذشته هم طرح شهرک‌سازی در منطقه «ای یک (E۱)» در شرق بیت‌المقدس را تصویب کرد که هدف از آن جدا کردن بخش‌های مختلف کرانه باختری و ممانعت از تشکیل کشور یکپارچه فلسطین است.

با اجرای این طرح که شمال کرانه باختری را از جنوب آن به طور کامل جدا می‌کند، ۳۴۰۰ واحد مسکونی جدید برای صهیونیست‌ها ساخته خواهد شد.

«اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی این طرح را «آخرین میخ بر تابوت» ایده تشکیل کشور فلسطین عنوان کرد.

سازمان ملل متحد و وزیران خارجه ۲۱ کشور تصمیم رژیم صهیونیستی برای ساخت شهرک‌های مسکونی در شرق قدس اشغالی را محکوم کردند.