  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۸

تصویب احداث ۱۲۶ واحد جدید برای صهیونیست‌ها در کرانه باختری

تصویب احداث ۱۲۶ واحد جدید برای صهیونیست‌ها در کرانه باختری

رئیس شورای شهرک‌های صهیونیستی در شمال کرانه باختری اعلام کرد: تلاش می کنیم شمار اسرائیلی‌ها در کرانه باختری به یک میلیون نفر برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» گزارش داد که کمیته برنامه ریزی و ساخت و ساز کابینه رژیم صهیونیستی با ساخت ۱۲۶ واحد جدید در شهرک «صانور» در شمال کرانه باختری موافقت کرد.

این روزنامه عبری به نقل از رئیس شورای شهرک‌های صهیونیستی در شمال کرانه باختری افزود: تلاش می کنیم شمار اسرائیلی ها در کرانه باختری به یک میلیون نفر برسد.

رژیم صهیونیستی چهارشنبه گذشته هم طرح شهرک‌سازی در منطقه «ای یک (E۱)» در شرق بیت‌المقدس را تصویب کرد که هدف از آن جدا کردن بخش‌های مختلف کرانه باختری و ممانعت از تشکیل کشور یکپارچه فلسطین است.

با اجرای این طرح که شمال کرانه باختری را از جنوب آن به طور کامل جدا می‌کند، ۳۴۰۰ واحد مسکونی جدید برای صهیونیست‌ها ساخته خواهد شد.

«اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی این طرح را «آخرین میخ بر تابوت» ایده تشکیل کشور فلسطین عنوان کرد.

سازمان ملل متحد و وزیران خارجه ۲۱ کشور تصمیم رژیم صهیونیستی برای ساخت شهرک‌های مسکونی در شرق قدس اشغالی را محکوم کردند.

کد خبر 6567559

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها