  1. استانها
  2. مازندران
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۳۹

۱۲ مدرسه گلوگاه قدیمی و فرسوده است

۱۲ مدرسه گلوگاه قدیمی و فرسوده است

گلوگاه - سرپرست آموزش و پرورش گلوگاه با بیان اینکه ۱۲ مدرسه قدیمی با عمر بیش از چهار دهه همچنان در حال استفاده هستند، خواستار توجه ویژه دولت به اجرای طرح ملی بازآفرینی مدارس فرسوده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه اصغرنژاد بعد از ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: فرسودگی این واحدهای آموزشی تهدیدی جدی برای دانش‌آموزان است و لازم است اعتبارات خاصی برای بازسازی و نوسازی آنها اختصاص یابد.

وی افزود: عدالت آموزشی ایجاب می‌کند که مدارس روستایی نیز از توزیع عادلانه امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی برخوردار شوند.

وی در ادامه به تجربه موفق هنرستان‌های شهرستان اشاره کرد و گفت: طرح «مدرسه و کارگاه» در گلوگاه توانسته مهارت‌آموزی دانش‌آموزان را به تولید و درآمدزایی پیوند دهد.

به گفته اصغرنژاد، در این طرح کارگاه‌هایی همچون صنایع چوب، تولید مصالح بتنی، نصب سامانه‌های الکترونیک و خیاطی در کنار آموزش رسمی فعال شده و دانش‌آموزان محصولات خود را به بازار عرضه کرده‌اند.

سرپرست آموزش و پرورش گلوگاه با تأکید بر اینکه این ابتکار علاوه بر افزایش انگیزه تحصیل، به ایجاد درآمد جانبی برای خانواده‌ها کمک کرده است، خاطرنشان کرد: این الگو قابلیت اجرا در مناطق روستایی، عشایری و حتی شهرهای بزرگ را دارد و می‌تواند بخشی از چالش مهارت‌آموزی در نظام آموزشی را برطرف کند.

کد خبر 6564193

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها