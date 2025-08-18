۱۲ مدرسه گلوگاه قدیمی و فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه اصغرنژاد بعد از ظهر دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: فرسودگی این واحدهای آموزشی تهدیدی جدی برای دانشآموزان است و لازم است اعتبارات خاصی برای بازسازی و نوسازی آنها اختصاص یابد.
وی افزود: عدالت آموزشی ایجاب میکند که مدارس روستایی نیز از توزیع عادلانه امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی برخوردار شوند.
وی در ادامه به تجربه موفق هنرستانهای شهرستان اشاره کرد و گفت: طرح «مدرسه و کارگاه» در گلوگاه توانسته مهارتآموزی دانشآموزان را به تولید و درآمدزایی پیوند دهد.
به گفته اصغرنژاد، در این طرح کارگاههایی همچون صنایع چوب، تولید مصالح بتنی، نصب سامانههای الکترونیک و خیاطی در کنار آموزش رسمی فعال شده و دانشآموزان محصولات خود را به بازار عرضه کردهاند.
سرپرست آموزش و پرورش گلوگاه با تأکید بر اینکه این ابتکار علاوه بر افزایش انگیزه تحصیل، به ایجاد درآمد جانبی برای خانوادهها کمک کرده است، خاطرنشان کرد: این الگو قابلیت اجرا در مناطق روستایی، عشایری و حتی شهرهای بزرگ را دارد و میتواند بخشی از چالش مهارتآموزی در نظام آموزشی را برطرف کند.
نظر شما