نظامیان انگلیسی تا پایان 2008 در عراق باقی می مانند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دیلی تلگراف با اعلام این مطلب در ادامه نوشت : در حالی که دولت انگلیس پیش از این به مردم این کشور وعده داده بود تا در فصل بهار دو هزار 500 نظامی انگلیسی را از عراق خارج کند، اما گفته می شود "گوردون براون" در نظر دارد تا چهار هزار نظامی انگلیسی را تا پایان سال جاری میلادی در عراق نگه دارد.

به نوشته دیلی تلگراف، نخست وزیر انگلیس این تصمیم را به بهانه ادامه خشونتها درعراق به ویژه در شهر بصره اتخاذ کرده است.

این خبر در حالی اعلام می شود که پیش از این اعلام شده بود در ماه آینده میلادی یک هزار و 500 نظامی انگلیسی از عراق خارج می شوند، اما بر اساس این تصمیم جدید این نظامیان باید دست کم تا ماه ژوئن ( اواخر خرداد ماه ) در عراق باقی بمانند.

از سوی دیگر خبر می رسد که در هفته های آینده قرار است هفت تیپ نظامی از ارتش انگلیس برای جایگزینی نیروهای حاضردر عراق به این کشور اعزام شوند.

لازم به ذکر است، ارتش انگلیس در سپتامبر گذشته با خروج از بصره کنترل این شهر را به نیروهای عراقی سپرد و در آن زمان نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که در تعطیلات کریسمس یک هزار نفر از نیروی انگلیسی حاضردر عراق به خانه های خود باز می گردند.

در همین رابطه مخالفان دولت انگلیس، حضور نظامیان این کشور در عراق را به عنوان بازیچه ای در دستان براون توصیف کرده و می گویند هرگاه که براون قصد دارد تا جایگاه خود در میان مردم را بهبود بخشد صحبت از بازگشت نیروهای انگلیسی به خانه می کند، اما پس از مدتی نخست وزیر حرفهای خود را فراموش می کند.