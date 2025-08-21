جشنواره بزرگ بانک صادرات ویژه فرهنگیان و بازنشستگان با جوایز میلیاردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این جشنواره با شعار «۷۴ سال اعتماد، ۷۴ سال همراهی»، به پاس قدردانی از همراهی همیشگی فرهنگیان شاغل وزارت آموزش و پرورش و بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی کشور با جوایز ارزشمند نقدی اجرا می‌شود.

این جشنواره از ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ شروع شده و به مدت ۱۸ روز تا ۱۵ شهریورماه همزمان با سالروز تأسیس بانک صادرات ایران ادامه دارد.

شرکت در این جشنواره بر اساس کسب امتیاز از مانده روزانه حساب است. هر ۱۰ میلیون ریال مانده روزانه، یک امتیاز دارد و شرط ورود به قرعه‌کشی کسب حداقل ۷۴ امتیاز است.

جوایز ویژه‌ای برای این جشنواره در نظر گرفته شده است که شامل ۶ جایزه ویژه یک میلیارد ریالی برای ۶ نفر (۳ نفر از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و ۳ نفر از فرهنگیان شاغل وزارت آموزش و پرورش) با بالاترین امتیاز و ۱۴۸۰ جایزه ۷۴ میلیون ریالی (۷۴۰ جایزه برای هر یک از دو گروه) به قید قرعه تعیین شده است.

مراسم تقدیر و قرعه‌کشی این جشنواره، همزمان با جشن سالروز تأسیس بانک صادرات ایران با حضور مدیران ارشد بانک صادرات ایران، مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش و مدیران صندوق بازنشستگی کشوری برگزار می‌شود.