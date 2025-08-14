فروش ۳۶۰ میلیارد دینار ارز اربعین به ۲ میلیون متقاضی

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قمری‌وفا سخنگوی بانک مرکزی گفت: از ۴ مرداد تا روز چهارشنبه، ۲۲ مرداد (آخرین روز فرآیند عرضه)، بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل ملی، تجارت، صادرات، پست بانک و سپه به حدود ۲ میلیون متقاضی، مجموعاً ۳۶۰ میلیارد دینار ارز اربعین عرضه کرده است.

وی افزود: عملیات بازخرید مازاد ارز فروخته‌شده تا روز پنج‌شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ با نرخ خرید اسکناس مرکز مبادله ارز و طلای ایران (ETS) انجام خواهد شد. بازخرید ارز صرفاً توسط بانک عامل اولیه فروش مجاز است.

بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، امسال به هر متقاضی بالای ۵ سال حداکثر ۲۰۰ هزار دینار به نرخ فروش مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه شد. دریافت ارز اربعین مشروط به ثبت‌نام در سامانه سماح بوده است.