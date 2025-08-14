  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۰

فروش ۳۶۰ میلیارد دینار ارز اربعین به ۲ میلیون متقاضی

فروش ۳۶۰ میلیارد دینار ارز اربعین به ۲ میلیون متقاضی

سخنگوی بانک مرکزی گفت: از ۴ مرداد تا روز چهارشنبه، ۲۲ مرداد، بانک مرکزی از طریق ۵ بانک‌ به حدود ۲ میلیون متقاضی، مجموعاً ۳۶۰ میلیارد دینار ارز اربعین عرضه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قمری‌وفا سخنگوی بانک مرکزی گفت: از ۴ مرداد تا روز چهارشنبه، ۲۲ مرداد (آخرین روز فرآیند عرضه)، بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل ملی، تجارت، صادرات، پست بانک و سپه به حدود ۲ میلیون متقاضی، مجموعاً ۳۶۰ میلیارد دینار ارز اربعین عرضه کرده است.

وی افزود: عملیات بازخرید مازاد ارز فروخته‌شده تا روز پنج‌شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ با نرخ خرید اسکناس مرکز مبادله ارز و طلای ایران (ETS) انجام خواهد شد. بازخرید ارز صرفاً توسط بانک عامل اولیه فروش مجاز است.

بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، امسال به هر متقاضی بالای ۵ سال حداکثر ۲۰۰ هزار دینار به نرخ فروش مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه شد. دریافت ارز اربعین مشروط به ثبت‌نام در سامانه سماح بوده است.

کد خبر 6560461
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها