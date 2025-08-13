  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۵۴

زائران اربعین چقدر دینار خریدند؟

یک روز قبل از اربعین بانک مرکزی اعلام کرد حدود ۲ میلیون زائر مجموعاً ۳۶۰ میلیارد دینار ارز دریافت کردند و زائران تا پنج‌شنبه ۳۰ مرداد فرصت دارند مازاد ارز خود را به بانک‌ها بازگردانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قمری‌وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی از ۴ مرداد تا امروز ۲۲ مرداد (آخرین روز فرآیند عرضه) از طریق بانک‌های عامل ملی، تجارت، صادرات، پست بانک و سپه به حدود ۲ میلیون نفر متقاضی جمعاً به مبلغ ۳۶۰ میلیارد دینار، ارز اربعین عرضه کرد.

قمری وفا تصریح کرد: انجام عملیات بازخرید مازاد ارز فروخته شده از زائرین محترم تا روز پنج‌شنبه مورخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ با نرخ خرید اسکناس مرکز مبادله ارز و طلای ایران (ETS) انجام خواهد پذیرفت. بازخرید ارز فروخته شده در سرفصل مزبور صرفاً توسط بانک اولیه عامل فروش مجاز می‌باشد.

وی افزود: طبق دستورالعمل بانک مرکزی، امسال به هر زائر متقاضی خرید بالای ۵ سال حداکثر تا ۲۰۰ هزار دینار به نرخ فروش مرکز مبادله ارز و طلای ایران (ETS) عرضه شد. دریافت ارز اربعین مشروط به ثبت نام در سامانه سماح بود.

علی فروزان فر

