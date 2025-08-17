نمره قبولی بانک صادرات با خدمت ارزی به ۸۰ هزار زائر حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، با پایان یافتن سفر بزرگ اربعین به کربلای معلی، تعداد زائرانی که به صورت حضوری و غیرحضوری از شعب این بانک دینار عراق دریافت کردند، از مرز ۸۰ هزار نفر گذشت.

بنا براین گزارش، حجم فروش دینار عراق به زائران اربعین در ۱۹ روز از ۴ تا ۲۲ مردادماه سال جاری، از طریق ۲۱۴ شعبه منتخب ارزی بانک صادرات ایران در سراسر کشور، به بیش از ۱۴ میلیارد و ۵۶۸ میلیون دینار عراق با ارزش ریالی نزدیک به ۸,۰۰۰ میلیارد ریال رسید.

همچنین در اربعین سال جاری بیش از ۷۷ هزار نفر به میزان ۹۶ درصد به صورت غیرحضوری درخواست خرید ارز ارزبعین را از طریق سامانه‌های الکترونیک بانک صادرات ایران ثبت کردند که از این میزان، ۹۲ درصد از طریق پلتفرم بانکداری دیجیتال سپینو و ۸ درصد از طریق پیشخوان شمس انجام شده است.

علاوه بر این نزدیک به ۳ هزار نفر نیز به صورت حضوری با مراجعه مستقیم به شعب ثبت درخواست کرده و ارز مورد نیاز خود را دریافت کردند.

تعداد زائران دریافت‌کننده ارز اربعین از بانک صادرات ایران نسبت به تعداد ۶۰ هزار و ۳۷۶ نفر سال گذشته بیش از ۳۲ درصد افزایش ثبت کرده است. همچنین تعداد ۱۴ میلیارد و ۵۶۸ میلیون دینارعراق فروخته شده سال جاری نسبت به ۱۰ میلیارد و ۸۷۷ میلیون دینار عراقی فروخته شده به زائران در اربعین سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۴ درصد افزایش یافته است. ارزش ریالی ۸۰۰۰ میلیارد ریالی این ارزها در سال جاری نیز نسبت به ۴۰۰۰ میلیارد ریالی سال قبل با ۱۰۰ درصد افزایش روبرو بوده است.