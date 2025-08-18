صدر اعظم آلمان: نتایج نشست کاخ سفید فراتر از انتظاراتمان بود

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از «فردریش مرتس»، صدراعظم آلمان اعلام کرد: این حس وجود دارد که این روزها، روزهای سرنوشت ساز برای اوکراین هستند.

بر اساس این گزارش، صدر اعظم آلمان افزود: مطمئن نیستم پوتین شجاعت شرکت در اجلاسی با حضور زلنسکی را داشته باشد.

وی اظهار داشت: ما از صحبت‌های ترامپ در مورد تضمین‌های امنیتی برای اوکراین استقبال می‌کنیم.

صدر اعظم آلمان گفت: نتایج این جلسه فراتر از انتظارات ما بود.

نشست مشترک ترامپ با رهبران اروپایی، دبیرکل ناتو و رئیس جمهوری اوکراین ساعاتی قبل پایان یافت و ترامپ در این نشست گفت که چشم انداز جنگ اوکراین ظرف یکی دو هفته مشخص می‌شود.

رئیس جمهور آمریکا پس از پایان این نشست گفت: جلسه بسیار خوبی با مهمانان محترم، ولادیمیر زلنسکی، امانوئل مکرون، الکساندر استاب، جورجیا ملونی، کی‌یر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، فریدریش مرتز، رئیس کمیسیون اروپا، اورسولا فون در لاین و دبیرکل ناتو، مارک روته در کاخ سفید داشتم.

وی اظهار داشت: در طول جلسه، ما در مورد ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین که توسط کشورهای مختلف اروپایی با هماهنگی ایالات متحده آمریکا ارائه خواهد شد، بحث و تبادل نظر کردیم.

رئیس جمهور آمریکا گفت: در پایان جلسات، با رئیس جمهور پوتین تماس گرفتم و مقدمات جلسه‌ای را در مکانی که بعداً مشخص خواهد شد، بین رئیس جمهور پوتین و رئیس جمهور زلنسکی آغاز کردم.

پس از برگزاری آن جلسه، ما یک نشست سه جانبه خواهیم داشت که شامل دو رئیس جمهور به علاوه من خواهد بود. باز هم، این یک گام بسیار خوب و اولیه برای جنگی بود که تقریباً چهار سال است ادامه دارد.

رئیس جمهور آمریکا گفت که جی دی ونس، معاونم و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و ویتکاف، نماینده ویژه ام با مسکو و کیف هماهنگ هستند.