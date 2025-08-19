  1. بین الملل
«وال استریت»: زلنسکی در دیدار با ترامپ با «تبادل اراضی» مخالفت نکرد

مسئولان اروپایی به عدم مخالفت رئیس جمهور اوکراین با بررسی موضوع تبادل اراضی با روسیه اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مسئولان اروپایی گزارش داد که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در جریان دیدار شب گذشته خود با دونالد ترامپ همتای آمریکایی اش طرح تبادل اراضی با روسیه را رد نکرد.

در این گزارش آمده است، زلنسکی در عین حال تاکید کرد که عبور از ملاحظات قانون اساسی در اوکراین سخت خواهد بود.

بر اساس این گزارش، رئیس جمهور اوکراین به مشکلات پیش روی روند انتقال ساکنان این کشور و زیر پا گذاشتن موارد قانون اساسی اوکراین اشاره کرده اما گفته که می‌تواند تبادلات متناسب را بررسی کند.

رئیس جمهور اوکراین پیش از این در مصاحبه‌ای اعلام کرد: واگذاری سرزمین‌های اوکراین به روسیه غیرممکن است.

وی پس از برگزاری نشست کاخ سفید گفت: ما به آتش‌بس نیاز نداریم، بلکه به صلحی واقعی نیاز داریم.

زلنسکی با تاکید بر اینکه مسئله خاک اوکراین بسیار مهم است؛ گفت: من در دیدارم با پوتین درباره این موضوع با وی گفتگو می‌کنم.

وی اظهار داشت: من بحث مفصلی با ترامپ در مورد سرزمین‌های اوکراین داشتم.

