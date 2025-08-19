  1. بین الملل
تشکرهای غیرعادی «زلنسکی» از «ترامپ»؛ ۱۱ بار در ۴ و نیم دقیقه!

یک روزنامه آمریکایی به تشکرهای پی در پی و غیر عادی رئیس جمهور اوکراین از ترامپ اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که ولودیمیر زلنسکی در جریان دیدار شب گذشته با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید تنها طی ۴ و نیم دقیقه، ۱۱ بار از وی تشکر کرد.

به نظر می‌رسد دیدار پر تنش قبلی زلنسکی با ترامپ باعث شده رئیس جمهور اوکراین این بار برای ممانعت از تکرار صحنه‌های گذشته در برابر رسانه‌های جهان به صورت برنامه ریزی شده پی در پی از ترامپ تشکر کند.

برخورد تند ترامپ با زلنسکی در دیدار قبلی سوژه رسانه‌های جهان شده بود. تحلیلگران سیاسی در آن زمان اعلام کردند که اوکراین بعد از چندین سال درگیری با روسیه و از دست دادن بخش قابل توجهی از خاک خود اینک از سوی آمریکا مورد سرزنش قرار می‌گیرد.

